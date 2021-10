Kevin Porter Jr. a les clés du jeu des Rockets

Il y a huit mois seulement, on pensait que Kevin Porter Jr. était déjà grillé pour la NBA après plusieurs frasques extra-sportives et des problèmes de comportement du côté de Cleveland. Bradé aux Rockets, il y a trouvé une seconde famille, et aujourd’hui, le voilà titulaire à la mène ! John Wall a décidé de rester à l’écart du groupe en attendant son transfert, et c’est donc Porter Jr, à 21 ans, qui va s’occuper d’organiser le jeu de Houston. Pourtant, ce n’est pas son véritable poste.

« Tout ce qui compte, c’est d’avoir le sens du jeu » répond Porter à propos de ses efforts pour créer pour les autres. « Vous ne savez pas s’il faut se projeter vers l’avant ou faire du 5-contre-5, ou pas. Mon truc, c’est d’aider les gars à trouver le rythme parce que je sais que je peux le faire quand je veux. Cela fait partie de ma confiance en moi. Cela m’aide à trouver un équilibre avec mes coéquipiers. Quand je suis le seul meneur de jeu, c’est à moi de placer tout le monde à chaque possession. Je dois valoriser les possessions. Franchement, c’est dans ce domaine que j’ai le plus appris. Je fais des erreurs mais j’en tire des leçons et je reviens sur la possession suivante pour faire la bonne lecture. »

« Il a trouvé un très bon équilibre entre faire des actions pour lui-même et impliquer les autres »

A l’instar d’un James Harden, gaucher comme lui, Porter Jr. est un arrière doté de gros fondamentaux. Ce qui lui permet de monter la balle, d’éliminer un adversaire sur le dribble, et sa lecture du jeu fera le reste.

« Pour moi, tout est une question de mental » assure-t-il. « Parfois, ma confiance atteint des niveau records. Il y a des phases. Cette intersaison, j’ai beaucoup travaillé sur mon dribble, et je me suis dit qu’il fallait que j’ai confiance en ma technique et ma gestuelle. Je bosse tellement là-dessus, que ça portera ses fruits. »

Face aux Wizards, Porter Jr a été bon avec 25 points à 9 sur 17 aux tirs, avec un beau 5 sur 10 à 3-points, et il s’est appliqué à servir ses coéquipiers. Mais c’est un meneur-scoreur, et il ne lâchera la balle que s’il n’a pas d’ouverture.

Un cinq de départ porté sur l’attaque

« Il est en train de trouver sa voie en créant pour les autres et en créant pour lui-même » estime Stephen Silas, le coach de Houston. « C’est une chose qui va se poursuivre. Il a trouvé un très bon équilibre entre faire des actions pour lui-même et impliquer les autres. C’était impressionnant. »

Il lui faudra donc trouver le juste milieu, d’autant qu’il est entouré de grands attaquants comme Jalen Green, Eric Gordon et Christian Wood, trois joueurs qui ont chacun un potentiel d’une vingtaine de points par match.

« C’est en quelque sorte grâce aux autres car ils n’aiment pas que je sois passif » conclut Porter Jr, à propos son jeu. « Ils apprécient que je sois agressif car ça leur offre des shoots ouverts, tout autant que pour moi. Tout ceux qui m’ont vu grandir et qui m’ont toujours regardé jouer m’ont toujours dit que ça semblait facile. Cela m’a clairement donné confiance comme scoreur, car je sais que je peux marquer face à n’importe quel défenseur. Je crois vraiment en ce dont je suis capable. »