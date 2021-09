Kevin Porter Jr, le miraculé des Rockets

Tombé au plus bas dans l’Ohio, Kevin Porter Jr. a connu une véritable résurrection à Houston. Echangé contre un deuxième tour de Draft en janvier dernier (une misère…), l’arrière natif de Seattle était un pari peu risqué mais à fort potentiel pour les Rockets.

Ce coup de poker texan a payé ses dividendes la saison passée avec plus de 16 points, 6 passes et 4 rebonds de moyenne en 26 apparitions NBA. Après avoir mis les défenses de G-League à feu et à sang dans la « bulle », avec 24 points, 7 passes décisives et 6 rebonds par match.

« Cette franchise m’a potentiellement sauvé la vie », a affirmé Kevin Porter Jr. lors du media day des Rockets. « J’adore être ici et je veux y rester pour longtemps. J’avais besoin d’un changement de décor et ils m’ont tendu la main quand j’étais au fond du trou. C’était définitivement une bouffée d’air frais. »

Remis en selle par Stephen Silas qui lui a mis le ballon entre les mains et donné la liberté de jouer son jeu, et d’apprendre de ses erreurs, Kevin Porter Jr. a rayonné en fin de saison passée. On le savait talentueux dès sa saison rookie à Cleveland, mais il a encore grandi à Houston, devenant notamment le plus jeune joueur de l’histoire à scorer 50 points, en y ajoutant 10 passes, dans une victoire de prestige face au futur champion de Milwaukee. Au nez et à la barbe de Jrue Holiday, pas le premier venu.

« J’arrive mieux à gérer les échecs »

« Je suis simplement dans un meilleur état d’esprit, dans un meilleur rôle. Je suis simplement mieux utilisé. J’ai le sentiment que Cleveland et Houston ont vu que j’étais un talent à part mais Houston a simplement réussi à mieux m’utiliser et mieux me cultiver et prendre soin de moi dans le fond. »

Débarqué très jeune en NBA, Kevin Porter Jr. n’était manifestement pas prêt à en assumer le statut et les responsabilités. Pour sa troisième rentrée, le futur meneur titulaire des Rockets se dit apaisé et plus mûr. Il semble avoir trouvé sa place dans l’effectif texan qui lui permet d’exprimer son immense talent offensif.

« Ils m’ont donné beaucoup d’affection et de confiance en moi, et de motivation pour devenir un meilleur joueur et une meilleure personne. J’arrive mieux à communiquer avec les gens. J’arrive mieux à gérer les échecs. Je connais ma valeur. Tout ça est arrivé ici, je ne connaissais pas ma valeur où j’étais avant. (…) Ils ont beaucoup investi en moi et je vais essayer de donner tout ce que j’ai pour leur rendre d’une manière ou d’une autre. »