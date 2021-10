D’Angelo Russell pris en main par Patrick Beverley

Dans les tréfonds de la conférence Ouest pour une troisième année consécutive, les Wolves veulent se réveiller cette saison. Avec le retour en pleine forme de Karl-Anthony Towns et la progression exponentielle d’Anthony Edwards, la franchise du Minnesota espère bien passer un cap.

À la mène, l’arrivée de Patrick Beverley est aussi une bonne nouvelle. Aussi bien pour ce qu’il va apporter en intensité défensive, mais aussi pour son influence sur ses jeunes coéquipiers. À commencer par D’Angelo Russell.

« J’accorde beaucoup de crédit à ce gars », explique D’Angelo Russell dans le Star Tribune. « Ça a commencé avant même qu’il arrive ici. Il m’a aidé à m’affirmer dans la ligue, rien que de jouer face à un solide défenseur comme lui. Jour après jour, il y a beaucoup de matchs où je suis rentré chez moi en pensant au basket, pour voir où je devais travailler et progresser. »

Dans la catégorie des James Harden et Kyrie Irving

Forçant le jeune Russell à des remises en question en tant qu’adversaire, Patrick Beverley pousse encore plus fort « D-Lo » à progresser en tant que coéquipier. Il faut dire qu’il porte son jeune coéquipier en très haute estime.

« Je mets D-Lo dans la catégorie des James Harden, mais ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit, en termes de qualités techniques. Dans la catégorie de Kyrie Irving, un joueur avec des qualités techniques divines, qui peut passer le ballon, shooter, aller aux lancers. C’est un scoreur qui peut frapper à chacun des trois niveaux, et aussi au poste bas s’il le faut. Et il peut aussi passer du poste bas. »

Chien de garde professionnel qui s’est battu pour arriver à se faire sa place en NBA, démarrant (ne l’oublions pas) en Europe du côté de Dnipro en Ukraine et de l’Olympiakos en Grèce, Patrick Beverley est naturellement devenu le conseiller spécial de D’Angelo Russell depuis son arrivée. Son « hype man » mais aussi son garde-fou.

« C’est l’attitude. Il s’agit de faire toutes les petites choses », reprend Patrick Beverley. « Est-ce que tu peux constamment te lever plus tôt que les autres et faire ton travail ? Pas pour deux semaines, mais pour trois, quatre ou cinq mois. Une, deux ou trois années à constamment faire le travail. Ça ne va peut-être pas se voir au début mais il y aura un match où tu vas pouvoir le montrer, et ça se verra. »

S’y mettre défensivement

D’Angelo Russell commence peu à peu à s’y mettre défensivement car il sait également que son équipe peut en tirer profit avec ses athlètes qui peuvent rayonner sur le jeu rapide. Pas connu pour ses prouesses défensives, « D-Lo » relève le défi, poussé par son nouveau coéquipier vétéran.

« Si on arrive à faire des stops en défense, ça nous permettra de développer notre jeu spectaculaire en transition et donner aux fans ce qu’ils veulent. Et puis, si on court dans tous les sens et qu’on se bouge les fesses en défense, pourquoi ne pas courir quand on récupère le ballon ? »

Auteur de 19 points et 5 passes pour le premier match de présaison des Wolves, D’Angelo Russell répond pour le moment positivement aux enseignements de professeur Beverley. Passé d’un prétendant au titre à cette jeune équipe de Minny où tout est encore à faire, ce dernier poursuit son travail de prosélyte.

« N’oublie pas les petites choses, ne rate pas les petits obstacles. Va jouer et sois grand. Il a bien répondu chaque jour à l’entraînement et ce n’est pas une surprise s’il a bien joué [lundi]. »