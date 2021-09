Selon son coach, Anthony Edwards a gagné cinq centimètres depuis sa Draft

« Ne me laisse pas atteindre 1m98 (6-6 pieds) ou je vais devenir Michael Jordan. » Anthony Edwards en a rigolé auprès de son coach, mais l’arrière des Wolves aurait bien atteint la taille de l’ancienne légende des Bulls.

Selon Chris Finch, dont les propos sont repris par Star Tribune, son joueur de 20 ans a gagné cinq centimètres depuis qu’il a été drafté par les Wolves, en novembre dernier. Il mesurait alors encore 1m93 (6-4 pieds), soit la taille de Dwyane Wade.

Ces nouvelles mensurations peuvent avoir deux conséquences pour le technicien des Wolves. D’abord de le faire jouer, selon les duels, sur le poste 4. Mais également de le mobiliser davantage à la bataille du rebond, dans laquelle les Wolves n’ont pas excellé la saison passée (42,5 prises par match – 25e équipe de la ligue).

Des missions au rebond

Edwards, qui avait débuté sur le banc des Wolves, avait d’ailleurs fait grimper sa moyenne en la matière au fil de la compétition. Après le « All-Star break », il affichait une moyenne respectable de 5,3 rebonds par match.

« Lorsqu’on le coache, il prend les choses au pied de la lettre, remarque son coach. Si je lui dis : ‘J’ai besoin que tu ailles faire ceci’, il le fera. On l’a découvert dans la dernière partie de la saison, je lui disais : ‘J’ai besoin que tu prennes sept rebonds ce soir’. On lui a fixé des objectifs presque à chaque match ou chaque séquence de jeu. Donc vous lui donniez des choses sur lesquelles se concentrer et il le faisait. »

Au-delà de cette implication au rebond, les Wolves ont également demandé à Edwards de s’améliorer dans les secteurs dans lesquels il est « déjà vraiment bon », à savoir son jeu en finition. Quant à l’aspect défensif, « on y travaillera lorsqu’on se retrouvera pour la saison parce que c’est quelque chose de plus conceptuel ».