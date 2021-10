Michele Roberts assure que le syndicat des joueurs est opposé à la perte de salaire pour les non-vaccinés

La NBA a annoncé que les joueurs non-vaccinés à New York et San Francisco qui seront obligés de rater des matchs ne seront pas payés pour ces rencontres manquées, et laisseront donc 1.09% de leur salaire à chaque fois.

Selon ESPN, la ligue et le syndicat des joueurs (NBPA) s’étaient mis d’accord sur le montant, qui pourrait ainsi coûter plus de 15 millions de dollars à Kyrie Irving, qui semble désormais être le seul joueur concerné. Mais Michele Roberts, la présidente du syndicat des joueurs, assure que le NBPA n’a pas du tout donné son accord.

« Nous verrons », a-t-elle ainsi répondu au New York Daily News. « Ils ont dit que nous avons accepté que si un joueur n’est pas en mesure de jouer en raison de sa non-vaccination, ils pourraient retenir son salaire. Nous n’avons pas accepté. La ligue dit qu’ils peuvent le faire. Nous verrons bien. Si nous en arrivons là, nous verrons ».

La présidente du NBPA explique qu’elle est de son côté contre toute sanction financière de ce genre.

« Nous sommes contre. Mais la position de la ligue est que nous n’avons pas besoin de donner accord car le CBA (l’accord collectif) le permet de toute façon. »

Comme l’explique l’avocat Michael McCann, spécialiste du droit dans le domaine du sport, la jurisprudence de la Cour suprême depuis plus d’un siècle dans le domaine du droit du travail et de la santé est en effet assez claire, la santé publique primant sur la liberté individuelle en ce qui concerne la vaccination.

Si les lois de New York (puisque ce n’est pas la NBA qui l’impose) empêchent donc Kyrie Irving de jouer au Barclays Center, il semble ainsi très compliqué pour le syndicat des joueurs de s’opposer à la rétention du salaire du meneur pour les matchs à domicile manqués. Michele Roberts, qui répète qu’elle aimerait que 100% des joueurs soient vaccinés, et qui pense qu’il ne restera qu’une douzaine de récalcitrants au début de la saison régulière, espère néanmoins que la question de la perte des salaires ne se posera pas.

« C’est discutable. Nous verrons. Je ne dis pas que c’est impossible, mais c’est quelque chose dont nous discuterons quand nous devrons vraiment y faire face. Pour l’instant, nous sommes d’accord avec la NBA que si un joueur enfreint le protocole sanitaire, il peut être sanctionné et perdre de l’argent. Mais le fait de ne pas être vacciné – parce que ce n’est pas obligatoire – en soi ne devrait pas conduire à une quelconque sanction. »