Avec ou sans star, les Spurs misent toujours sur les qualités humaines

Pour la première fois depuis 25 ans, les Spurs attaquent la saison sans le moindre All-Star, et la franchise entame en nouveau chapitre avec un effectif composé essentiellement de jeunes. Il faudra sans doute des années pour retrouver les sommets, et sans doute que ce sera sans Gregg Popovich, mais San Antonio entend bien jouer les trouble-fête. Pour cela, les dirigeants misent sur la qualité des joueurs évidemment, mais aussi sur leur personnalité, et sur l’ambiance générale au sein du groupe.

« Désormais, on a quasiment tous le même âge, et c’est plus facile qu’auparavant » constate ainsi Drew Eubanks. « Seuls quelques joueurs ont des enfants et d’autres responsabilités, et c’est donc plus facile de traîner ensemble. C’est super. On est tous proches, et les recrues comme Doug (McDermott), Jock (Landale), (Josh) Primo et Joe (Wieskamp) se sont adaptées sans problème. »

Au club depuis trois ans, Lonnie Walker estime qu’il y a un point commun entre ces quelques recrues. « Les Spurs ont vraiment fait du bon boulot pour prendre des gens avec de supers personnalités en dehors du terrain. On est ensemble toute la journée, on sort manger ensemble, et on fait tout collectivement. Au fur et à mesure que nous construisons cette confiance, cela commence à se traduire sur le terrain. On sait ce que chacun peut faire ou ne pas faire, et ce que nous devrions améliorer. Même si nous ne jouons pas très bien, nous en sommes tous arrivés à un stade où nous pouvons nous parler et nous améliorer les uns les autres. »

Des légendes revenues pour encadrer la nouvelle génération

Vétéran de l’équipe du haut de ses 27 ans, Derrick White est là pour les encadrer et il apprécie l’ambiance actuelle.

« Il est important que tout le monde s’entende et que chacun souhaite le meilleur pour l’autre », déclare l’international au San Antonio Express News. « Cela nous aidera beaucoup au cours de l’année, surtout dans les moments difficiles. Nous avons un groupe de personnes formidables ici. Tout le monde s’entend bien, s’apprécie et s’amuse avec les autres. »

Ils s’amusent ensemble, mais Keldon Johnson précise : « On n’est pas du genre à faire la fête. On est tous sur la même longueur d’ondes, et on se soutient les uns les autres« . Ce qu’apprécie aussi Lonnie Walker, c’est la place des légendes dans la franchise, comme Tim Duncan hier ou Manu Ginobili, revenu cette saison dans un rôle de « tampon » entre les joueurs et la direction.

« C’est probablement l’une des choses les plus mortelles au monde » conclut l’arrière-ailier. « On parle là de légendes… et le fait qu’ils soient revenus et qu’ils continuent à faire leur truc, ça démontre juste comment la famille des Spurs fonctionne, comment cette franchise est, et à quel point elle est soudée. »