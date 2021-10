Les jeunes Rockets ont séduit

Devant plus de 11 000 fans au Toyota Center, les Rockets ont réussi une belle rentrée en présaison. Face à Washington, la jeune troupe texane a vaincu (125-119) et a charmé avec un jeu rapide et spectaculaire, derrière ses deux jeunes pépites de la traction arrière : Kevin Porter Jr. à 25 points, et le rookie Jalen Green à 12 points.

« On va être plaisant à voir jouer »

« C’est comme ça qu’on va jouer, on va être plaisant à voir jouer pour sûr », s’enthousiasme Stephen Silas dans le Houston Chronicle. « J’espère qu’on ne va pas avoir des fins de matchs tendues comme ça chaque soir mais j’ai adoré comment les gars avaient joué. »

Au contact tout le match avant de faire le break dans les cinq dernières minutes, les jeunes Rockets ont montré de belles promesses avec un banc qui a lui aussi été performant, à l’image du rookie Josh Christopher (11 points en 9 minutes dont 3/3 à 3-points). Mais Coach Silas n’a pas beaucoup apprécié le deuxième quart, perdu 37-27.

« On doit faire mieux pour passer à l’action d’après et ne pas avoir nos gars se reposer seulement sur leur qualité en un-contre-un parce que ça ralentit le jeu. C’est arrivé en deuxième quart et on a calé. Il y avait trop de un-contre-un à mon goût. Le premier quart était beaucoup mieux car il y avait du mouvement de balle. C’était moins bien en deuxième quart, on doit limiter ces possessions. »

Avec un tout nouveau groupe et une philosophie de jeu à mettre en place, Stephen Silas veut donc donner les bonnes habitudes dès le début de la présaison. Et ça va commencer par Kevin Porter Jr, meilleur scoreur du match et de loin à 25 unités. « Il est en train de trouver sa voie pour créer des actions pour lui mais aussi pour ses coéquipiers. Ça va continuer durant la saison », estime ainsi le coach de la formation texane.

« Tout le monde a eu la chance de jouer et a plutôt bien joué »

Maladroit aux tirs (à 4/14) pour ses débuts en présaison, Jalen Green a néanmoins laissé une belle impression, laissant notamment Kyle Kuzma dans la poussière avant d’aller inscrire un panier malgré deux défenseurs sur le paletot. « C’était super, c’était grisant », a-t-il commenté. « On a beaucoup de talent. »

« C’était un bon début », reprend Stephen Silas. « Tout le monde a eu la chance de jouer et a plutôt bien joué. On a définitivement fait bouger le ballon. En défense, on a encore des choses à nettoyer mais en fin de match, on a été meilleur là-dessus. Ce que je voulais vraiment voir, c’était un groupe compétitif. On l’a vu. Et un groupe qui joue dur. On l’a eu. Tout le reste viendra au fur et à mesure. »

Sans aucune autre ambition que de faire progresser ses jeunes pousses, dont les deux rookies européens Usman Garuba (5 points en 6 minutes) et Alperen Sengun (5 points, 8 rebonds, 3 passes en 13 minutes), les Rockets ont pris les choses par le bon bout. Affichant notamment beaucoup d’enthousiasme.

« Je pense que toutes nos rotations ont montré ce qu’elles savaient faire », conclut Kevin Porter Jr. « Ce premier groupe est sorti vite, c’était bon pour nous de revenir sur le terrain. »