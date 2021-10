Transféré aux Rockets, Sekou Doumbouya va être coupé !

Est-ce déjà la fin de l’aventure NBA de Sekou Doumbouya ? Transféré cet été des Pistons aux Nets, le Français refait ses valises, direction Houston, en échange d’un second tour de Draft. Mais selon The Athletic, l’ancien ailier du CSP Limoges ne devrait jamais porter le maillot des Rockets, et il devrait être tout simplement coupé ! Une information confirmée par ESPN.

Sélectionné en 15e position de la Draft 2019, Doumbouya venait d’inscrire 11 points face aux Lakers, et il nourrissait de grandes ambitions au sein du riche effectif des Nets. Mais « la NBA est un business », et pour faire des économies, les Nets ont préféré s’en séparer, et Houston n’a pas l’intention de le conserver.

Agé seulement de 20 ans, Doumbouya doit toucher 3.6 millions de dollars cette saison, et s’il est bel et bien coupé, il sera free agent non protégé dans les 48 heures. Au regard de la situation, avec des effectifs déjà complets, un retour en Europe est sans doute la meilleure solution pour (re)lancer sa carrière.