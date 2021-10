Bol Bol a-t-il franchi le cap mentalement ?

Quelles peuvent être les ambitions des Nuggets cette saison, sachant que leur meneur, Jamal Murray, doit encore retrouver l’intégralité de ses moyens physiques ? Denver pourrait profiter de ce laps de temps pour responsabiliser d’autres joueurs, à commencer par Bol Bol, qui a visiblement marqué les esprits au camp d’entraînement.

Hier soir face aux Clippers, l’immense intérieur des Nuggets a justifié cette première impression avec une belle prestation à 11 points, 5 rebonds et 5 contres en 20 minutes en sortie de banc.

« Je suis content d’avoir pu jouer malgré mes erreurs », a déclaré un Bol Bol encore timide. « Continuer à rester concentré après un tir raté ou un rebond manqué. Je continue à pousser et à avancer. J’ai joué dur tout le match et je dois continuer comme ça. »

Comme le disait récemment Mike Malone, il ne s’agit pas de talent avec Bol Bol, mais d’effort. Encore trop fragile mentalement, l’ancien d’Oregon perdait ses moyens, et sa concentration, après chacune de ses erreurs. Le moindre obstacle lui paraissait insurmontable. Mais cette année, sa troisième en NBA, il se sent enfin prêt.

« Je vois les progrès de ce que j’ai appris ces deux ou trois dernières années »

« C’est très plaisant pour moi parce que je vois les progrès de ce que j’ai appris ces deux ou trois dernières années. Tout ça est en train de se mettre en place pour moi. J’aime le basket donc c’est forcément plaisant. Et puis, je suis plus positif. J’ai appris suffisamment ces trois dernières années, maintenant, il s’agit pour moi de mettre tout ça en application pour que je puisse rester sur le terrain. »

Avec son envergure et sa dissuasion au cercle, même si le rookie des Clippers Moses Wright lui a dunké dessus la nuit dernière, Bol Bol est un atout de taille pour les Nuggets. Après deux années en couveuse, il semble désormais être temps pour le fils du regretté Manute de commencer pour de bon sa carrière en NBA.

« Le staff est satisfait de mes efforts à l’entraînement et, personnellement, je sais aussi que je fais les efforts, pour faire du shoot après l’entraînement. Je pose aussi beaucoup plus de questions, ce que je ne faisais pas trop par le passé. C’est un tout qui fait que je me sens plus à l’aise sur ce début de saison. »

À noter qu’à ses côtés, l’international tricolore Petr Cornelie a eu droit à 6 minutes pour 4 points à 1/3 aux tirs (1/1 à 3-points), plus 1 rebond, 1 passe décisive et 1 contre.