Responsabilisé, Bol Bol a ses coéquipiers sur le dos

Véritablement intégré à l’effectif des Nuggets pour la première fois la saison passée, Bol Bol n’a eu droit qu’à des miettes de temps de jeu, limité à 5 minutes de moyenne.

Joueur de bout de banc, Bol veut changer la donne cette saison, pour ce qui serait sa troisième en NBA.

« On ne voit pas beaucoup de joueurs comme lui »

Pour ce faire, le géant des Nuggets a visiblement compris qu’il devait se faire violence mentalement. Aussi imposant par « sa stature, sa taille et son envergure » que par « son immense talent », Bol a tapé dans l’oeil de son coach en cette rentrée.

« Bol Bol réalise un très bon camp d’entraînement, un camp très solide », apprécie Coach Malone dans le Denver Post. « Quand on me parle de Bol, je ne dis jamais que c’est une question de talent. La question, c’est de savoir s’il est prêt à faire les petites choses et prêt à fournir un effort constant. Après trois ou quatre jours, son effort a vraiment été très bon. »

Du haut de ses 2m18, Bol peut effectivement devenir une sacrée menace pour Denver s’il parvient à se renforcer physiquement. Surtout que l’ancien d’Oregon, et le fiston du génial Manute, a du ballon : il peut tirer de loin, partir en dribble et possède une bonne coordination par rapport à sa taille. « Il est comme une licorne, on ne voit pas beaucoup de joueurs comme lui », confirme PJ Dozier.

« Bol Bol va y arriver cette saison »

A 21 ans, Bol a encore du temps devant lui mais, en l’absence prolongée de Jamal Murray, ses coéquipiers poussent pour que le jeune pivot murisse plus vite et les aide dès cette saison à tenir la boutique en attendant le retour aux affaires de leur meneur canadien.

« Bol Bol peut être un élément important de cette équipe et il peut nous aider à réaliser de grandes choses », insiste Michael Porter Jr. « Il faut juste qu’il change d’état d’esprit mais je pense qu’il est prêt à le faire. »

Intérieur des plus atypiques avec sa combinaison de taille et de technique, un peu à l’instar du jeune Victor Wenbanyama (qui a effectué ses débuts en Euroleague vendredi soir, à 17 ans), Bol Bol a pu tâter les terrains NBA ces deux dernières saisons. Cette année, il devrait obtenir un rôle plus important.

« Bol Bol va y arriver cette saison », conclut Jeff Green. « Je suis sur son dos parce qu’on a besoin de lui. »