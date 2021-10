Vaccination : Kareem Abdul-Jabbar explique ses désaccords avec LeBron James et Draymond Green

Sur les questions sociales et sociétales, Kareem Abdul-Jabbar est toujours extrêmement intéressant. Le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA a ainsi pris sa plume sur Substack pour expliquer pourquoi il défend l’obligation vaccinale pour les joueurs de la ligue, et pourquoi il est en complet désaccord avec les discours de LeBron James et Draymond Green sur le fait qu’il faut respecter le choix de ceux qui ne veulent pas se faire vacciner.

Voici la traduction complète de cette tribune, pour bien comprendre l’argumentaire de Kareem Abdul-Jabbar.

« Je suis un grand fan de LeBron James, à la fois parce qu’il est l’un des plus grands joueurs de basket de tous les temps et parce qu’il est un humaniste qui se soucie de l’injustice sociale. J’ai chanté ses louanges à de nombreuses reprises par le passé et je le ferai sans aucun doute à l’avenir. Je l’admire et j’ai de l’affection pour lui. Mais cette fois, LeBron a tout simplement tort – et son erreur pourrait être fatale, surtout pour la communauté noire.

« Il semble que Draymond et LeBron défendent l’idéal américain de la liberté de choix individuelle. Mais ils n’offrent aucun argument pour le soutenir, et ne définissent pas non plus les limites à partir desquelles le choix d’une personne est nuisible à la communauté »

Après qu’Andrew Wiggins a été critiqué pour avoir refusé de se faire vacciner contre le Covid-19 pour des « raisons personnelles », son coéquipier Draymond Green a déclaré que le public devait « honorer » cette décision : « Il y a des choses à dire sur les préoccupations des gens à pousser si fort pour quelque chose », a-t-il déclaré. « Pourquoi insistez-vous autant sur ce point ? Vous devez honorer les sentiments des gens et leurs croyances personnelles. » Ce à quoi LeBron a répondu qu’il « n’aurait pas pu mieux le dire moi-même ». En fait, cela n’aurait pas pu être moins bien dit.

En apparence, il semble que Draymond et LeBron défendent l’idéal américain de la liberté de choix individuelle. Mais ils n’offrent aucun argument pour le soutenir, et ne définissent pas non plus les limites à partir desquelles le choix d’une personne est nuisible à la communauté. Ils se contentent de crier : « Je suis pour la liberté ». Nous sommes tous pour la liberté, mais pas au détriment des autres, et pas si elle nuit à notre pays. C’est pourquoi nous imposons le port de la ceinture de sécurité, le port du casque de moto, l’assurance automobile, l’éducation de nos enfants. Par exemple, le taux de port de la ceinture de sécurité est de 88% aux États-Unis, mais les 12% qui ne la portent pas engendrent 47% des décès liés aux accidents de la route (17 000) et coûtent 5 milliards de dollars par an aux employeurs américains, et ces coûts nous sont répercutés. Ils ont fait le choix, mais nous, les survivants, devons faire face à la douleur et au prix à payer.

Le coût du Covid-19 pour notre pays est difficile à mesurer. Nous pouvons trouver un montant monétaire : les économistes de Harvard disent qu’il nous a coûté 16 trillions (16 milliards de milliards) de dollars jusqu’à présent. De l’argent qui aurait pu être dépensé pour développer les infrastructures du pays, fournir des emplois, aider les personnes défavorisées. Mais le vrai coût, ce sont les 700 000 morts, dont des milliers auraient pu être sauvés s’ils avaient suivi les protocoles du CDC (Centres pour le contrôle des maladies) et s’étaient fait vacciner. Et des milliers d’autres meurent chaque jour. Ajoutez à cela les coûts médicaux de ceux qui souffriront pendant des années de symptômes à long terme.

Le seul argument à la déclaration de Draymond est sa conviction que lorsque les gens « insistent », c’est qu’il y a quelque chose d’intrinsèquement mauvais dans leur opinion. Il n’y a aucune logique dans cette affirmation. Si je fais pression contre le racisme institutionnel, si je fais pression contre la brutalité policière, si je fais pression contre les lois récentes qui rendent plus difficile le vote des minorités, si je fais pression contre la pornographie infantile, si je fais pression en faveur de MeToo, ai-je automatiquement tort ? Au contraire, la passion de ceux qui réclament des vaccins pourrait suggérer qu’il y a une certaine urgence dans leur opinion. Que la situation est grave et que nous devons prendre des mesures immédiates pour protéger les gens. Que des milliers de personnes meurent chaque jour, principalement parmi les non-vaccinés. Que la communauté noire, où la réticence à se faire vacciner est élevée, meurt à un taux disproportionné par rapport à la communauté blanche. Que parler publiquement d’honorer des opinions qui contribuent à leur mort est irresponsable.

« Je vois la situation comme celle de ces anciennes brigades de pompiers où les gens se tenaient en ligne et se passaient des seaux d’eau pour sauver la maison de leur voisin »

Le pays s’engage également contre la conduite en état d’ivresse, en faisant « pression » contre la liberté de conduire en étant sous l’emprise de l’alcool. Nous faisons cela parce que l’ivresse au volant tue 11 000 Américains chaque année et nous coûte plus de 44 milliards de dollars. Ceux qui critiquent les vaccins et ceux qui veulent les « honorer » sont comme des conducteurs ivres qui sont convaincus qu’ils peuvent conduire. Lorsqu’ils rentrent chez eux sans accident, cela leur prouve qu’ils avaient raison. Jusqu’à ce qu’ils n’aient plus raison. C’est pourquoi 97% des décès dus au Covid concernent des personnes non-vaccinées.

Et même si certaines personnes qui ne se font pas vacciner ne tombent jamais malades, ou si elles présentent des symptômes légers, elles propagent quand même la maladie à d’autres personnes, sans le savoir, et en tuent certaines. Alors que nous « honorons » ainsi les personnes non-vaccinées, les cas de Covid augmentent de façon alarmante chez les jeunes enfants.

Je vois la situation comme celle de ces anciennes brigades de pompiers où les gens se tenaient en ligne et se passaient des seaux d’eau pour sauver la maison de leur voisin des flammes. Certaines personnes avaient sans doute peur de rejoindre la file. Mais lorsque les dirigeants de la ville se joignaient à eux, cela encourageait les autres à faire leur devoir. Les célébrités et les athlètes d’aujourd’hui sont comme ces dirigeants de la ville. Soit vous rejoignez la file d’attente pour sauver la maison de votre voisin, soit vous restez là et vous la laissez brûler parce que vous ne leur devez rien. »