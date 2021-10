Jalen Suggs envoyé au feu face à Marcus Smart

Sa dernière apparition officielle sur un terrain de basket remontait à la finale NCAA face à Baylor, et Jalen Suggs commençait à s’impatienter. Le rookie du Magic a retrouvé les parquets hier soir, et c’était du côté de Boston.

Orlando a dû s’incliner d’un petit point, sur un tir de la gagne réussi par Romeo Langford, mais Jalen Suggs a terminé sa soirée avec le sourire. Sans importance, cette défaite a surtout permis à la jeune troupe du Magic de trouver ses marques et de se tester face à une grosse cylindrée à l’Est.

« Il nous a fallu quelques minutes pour entrer dans le match. Je sais que, personnellement, j’ai eu besoin de quelques minutes pour entrer dans mon match », a déclaré Jalen Suggs après le match. « Ça faisait longtemps que je n’avais pas joué devant un public, et pour mon premier match en NBA, ça faisait beaucoup et il a fallu un peu de temps pour évacuer l’excitation. Mais une fois qu’on était bien dedans en fin de première mi-temps et en deuxième mi-temps, on a bien fait bouger le ballon et on a bien défendu. On a réussi à tenir une équipe avec beaucoup de scoreurs sous les 100 points. Il y a beaucoup de bonnes leçons à tirer de ce match. »

Jalen Suggs marque des points en défense

Maladroit, ou plutôt bien tenu par le spécialiste défensif des C’s, Marcus Smart, Jalen Suggs a eu droit à un traitement de faveur d’entrée de jeu. Terminant à un faible 3/11 aux tirs pour 9 points, 4 rebonds, 3 passes et 2 contres, l’ancien de Gonzaga a pourtant plutôt bien géré la pression selon son coach.

« Je pense qu’il s’en est bien sorti sachant qui défendait sur lui », confirme Jamahl Mosley. « J’ai trouvé qu’il s’était vraiment bien comporté. Il a eu des tirs ouverts. Il a fait les bonnes lectures. Le mouvement de ballon a commencé par lui, et le ballon a bien bougé d’un côté à l’autre du terrain. »

Malgré sa maladresse, ce galop d’essai a donc été globalement réussi pour Jalen Suggs, surtout dans l’investissement défensif. Le rookie n’a ainsi pas hésité à se jeter dans la mêlée en allant contrer Robert Williams III, puis Jayson Tatum un peu plus tard alors que ce dernier semblait destiné à un panier en contre-attaque.

« Je continue à apprendre. Il va y avoir des hauts et des bas et [hier] soir, il y a déjà eu des hauts et des bas. J’ai essayé de défendre dur et d’apporter comme j’ai pu, que ce soit avec une claquette ou au contre. Je veux influencer le match de toutes les manières possibles. Je ne prends pas ces matchs comme un Game 7 des Finals, je sais que je dois apprendre le jeu, le rythme. (…) Parfois le ballon va rebondir pour t’aider et d’autres fois, non. Mais la défense, le rebond, la communication : tout ça, ce sont des choses qui ne demandent pas de talent particulier et qu’il faut faire chaque soir. »