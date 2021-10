Présaison | Le tir de la gagne pour Romeo Langford

Belle ambiance au TD Garden pour un simple match de présaison. Malgré un gros manque d’adresse des deux côtés (moins de 40% de réussite), les spectateurs ont eu la chance d’assister à une rencontre disputée jusqu’à la dernière seconde. Avec une équipe d’Orlando qui a fait le plus souvent la course d’une courte tête.

En shootant tous les deux avec réussite derrière l’arc (4/7), Cole Anthony et Moe Wagner ont terminé meilleurs marqueurs de leur formation, avec 16 points chacun, alors qu’ils étaient remplaçants. Sous le cercle, outre la sortie propre de Wendell Carter Jr, on retient le double-double de Mo Bamba (13 points, 10 rebonds et 4 contres).

Côté Celtics, les stars locales ont répondu présent au scoring avec 25 points pour Jaylen Brown et 18 unités pour son compère Jayson Tatum. Les nouveaux arrivants, Dennis Schroder, Al Horford ou Josh Richardson, ont été beaucoup plus à la peine en termes d’adresse, à l’instar de Robert Williams (0/7).

Malmenés en fin de rencontre, avec 10 points de retard à cinq minutes de la fin, les Celtics ont pu compter sur un gros passage d’Aaron Nesmith, auteur de 8 points de suite. À 15 secondes de la fin, Boston encore mené de deux points, Payton Pritchard a fait confiance à Romeo Langford pour signer le tir de la gagne à 3-points.