Présaison | Un premier coup de chaud pour Tyler Herro

La première sortie de Kyle Lowry et de P.J. Tucker avec le Heat a été éclipsée par une solide performance de Tyler Herro. Joueur le plus utilisé de cette rencontre (26 minutes), le shooteur a inscrit un point par minute jouée. L’arrière shooteur s’est surtout démarqué en marquant 14 points de suite dans le premier quart-temps.

Un petit festival durant lequel il a alterné entre les « floaters » et le tir extérieur. De quoi lui permettre de signer une performance quasi parfaite au tir : 26 points à 9/12, dont 3/4 de loin, en plus de 4 rebonds et 4 passes décisives.

14 STRAIGHT POINTS FROM THE BUCKET 👶🐐 @raf_tyler pic.twitter.com/UW7f1EcZOe — Miami HEAT (@MiamiHEAT) October 5, 2021

Sa belle sortie de cette nuit est un premier bon signal envoyé par le héros de la « bulle », conscient d’être attendu cette saison. « Je suis prêt à rebondir cette année », lâchait-il récemment au Miami Herald. « C’est évident que j’avais beaucoup d’attentes au début de la saison dernière et que certaines personnes doutent de moi à nouveau. Alors je vais réveiller beaucoup de gens comme je l’ai fait dans la bulle lors de ma première année. »

Dans cette optique, le shooteur expliquait avoir pris quelques kilos de muscle durant l’intersaison pour mieux tenir les chocs. Un poids qui ne devrait pas le « ralentir du tout. Je me sens plus rapide, plus fort. J’ai le sentiment d’avoir progressé dans tous les domaines ».