Avec Rick Carlisle, les intérieurs des Pacers vont jouer au large

Le basket poursuit sa mue au plus haut-niveau, et la demande de Rick Carlisle en est une preuve supplémentaire (s’il en fallait encore une).

A l’époque des pivots dominants, les intérieurs étaient chargés de bosser sur leurs quelques moves représentant leurs points forts au poste bas. Au fil du temps, avec la démocratisation du tir à 3-points, la mode des grands gabarits peu mobiles a peu à peu disparu. Et même les derniers des Mohicans qui continuent de résister comme Domantas Sabonis (1.3 tir pris en moyenne à 3-points en carrière), doivent désormais s’adapter à la norme, à savoir être capable de shooter de loin.

C’est la volonté exprimée le nouveau coach des Pacers qui a mis en place des systèmes « five out », signifiant que les cinq joueurs débutent la mise en place en dehors de la ligne à 3-points, ce qui demande à chacun des cinq joueurs d’être des menaces fiables de loin.

« Nos grands doivent continuer à développer leurs tirs à 3-points et à s’améliorer. C’est une partie tellement importante du jeu d’aujourd’hui. C’est un processus. Nous devons juste développer nos gars pour qu’ils comprennent d’où viennent leurs tirs et comment s’y prendre. Notre adresse à 3-points va s’améliorer collectivement au fur et à mesure que la saison avance », a-t-il déclaré.

Objectif 35% de réussite pour débuter

Clairement, Domantas Sabonis, un poste 5 pourtant complet, doté d’une très bonne vision de jeu par exemple, ne compte pas le tir à 3-points parmi ses atouts, tournant à 32.1% en carrière derrière l’arc, soit le même pourcentage affiché au cours de la saison dernière en 2.6 tentatives en moyenne, son record en carrière.

L’ajustement est un peu risqué pour celui qui a été le leader incontesté de l’équipe et est même devenu un All-Star, mais il répond aux nouvelles exigences du jeu tel qu’il est pratiqué aujourd’hui. Dans l’esprit de Rick Carlisle, l’idée n’est pas de changer le profil de Domantas Sabonis, mais d’ajouter une corde de plus à son arc.

« La prochaine étape logique est de travailler à l’amélioration progressive du tir à 3 points. Si vous pouvez mélanger un jeu extérieur cohérent avec le genre de jeu intérieur qu’il a, ça le rendra encore plus insaisissable », a ajouté coach Carlisle.

Aux côtés de Myles Turner, un poil plus à l’aise lorsqu’il s’agit de shooter loin de la raquette, Domantas Sabonis prend le challenge proposé par son coach, d’essayer d’atteindre les 35% de réussite, avec enthousiasme. Les premiers retours sont pour l’heure plutôt positifs.

« Nous allons tous devoir nous habituer à jouer de cette façon. Jusqu’à présent, au camp d’entraînement, ça se passe bien », a estimé le fils d’Arvydas Sabonis, que Rick Carlisle a également coaché.

Associés à l’entraînement jeudi, Myles Turner et Domantas Sabonis auraient même fait forte impression d’après les dires de TJ McConnell : « Ils étaient pratiquement inarrêtables ».