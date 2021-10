Kyle Kuzma compare Bradley Beal à LeBron James et Anthony Davis

Voir la moyenne de points de Kyle Kuzma chuter durant sa troisième saison dans la ligue n’a étonné personne,,puisque la saison 2019-2020 avait été marquée par l’arrivée d’Anthony Davis aux Lakers. Kuzma s’était ainsi retrouvé à évoluer aux côtés de deux des 15 meilleurs marqueurs de la ligue cette année-là, avec « AD » et LeBron James.

Transféré à Washington cet été, l’ailier va désormais faire équipe avec un joueur qui vient de terminer deux années de suite à la seconde place de ce classement : Bradley Beal. À peine arrivé dans le club de la capitale américaine, l’ancien joueur des Lakers se lance déjà dans la comparaison.

« Évidemment, en regardant de loin un gars marquer 30 points tous les soirs, on peut se dire qu’il n’est pas un joueur qui cherche la passe, juge-t-il chez NBC Sports. Mais il fait le bon choix et c’est vraiment important pour gagner. C’est ce que je remarque, surtout après avoir joué avec LeBron et AD. S’ils le voulaient, ils pourraient remonter le terrain et marquer à volonté. Mais le plus important, c’est de comprendre ses coéquipiers et de savoir quel est le bon choix à faire. Et c’est ce qu’il fait. »

Si l’arrière des Wizards a pris une telle dimension dans le « scoring » ces dernières saisons, au-delà de ses progrès dans le jeu, c’est également en raison de l’effectif de son équipe. Les blessures à répétition de son binôme de l’époque, John Wall, ont poussé à le responsabiliser.

Aujourd’hui, c’est l’un des joueurs les plus surveillés des défenses adverses de la ligue. Et si sa moyenne à la passe est tombée sous les cinq unités l’an passé, avec Russell Westbrook à la mène, sa seule présence libère des espaces pour les autres. Même s’il ne contrôle évidemment pas autant le jeu et la création que LeBron James.

« Chaque jour, j’apprends quelque chose de nouveau sur lui », poursuit Kuzma, qui a tout de même remarqué que Beal était un bon passeur. Une qualité qu’il pourra sans doute exploiter davantage la saison prochaine en évoluant avec des joueurs offensifs comme Spencer Dinwiddie et Kyle Kuzma justement.