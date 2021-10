Pousser Anthony Davis à chaque match, le premier défi de Russell Westbrook

L’armada des Lakers a de quoi impressionner. Certains considèrent même ce roster comme l’un des plus talentueux de l’histoire. La pression est à la hauteur des enjeux, et si la franchise californienne veut aller au bout, il lui faudra une cohésion parfaite au sein de son vestiaire, avant même de commencer à parler de jeu.

On se rappelle notamment des Lakers de 2004, avec Gary Payton et Karl Malone pour épauler Kobe et Shaq, qui avaient tout pour réussir sur le papier, mais avaient fini par se tirer une balle dans le pied à cause de conflits internes et de guerres d’ego.

Les trois superstars de l’équipe version 2021-2022, Russell Westbrook, LeBron James et Anthony Davis vont devoir apprendre de ces exemples du passé pour ne pas tomber dans le même piège. Joueur hors-norme par excellence, Russell Westbrook a fait un premier pas en ce sens en mettant son coéquipier Anthony Davis en avant, évoquant un joueur « unique en son genre » et qu’il compte bien faire briller.

« Il n’y a personne comme lui qui puisse faire tout ce qu’il est capable de faire avec cette taille. Et mon travail consiste à le pousser chaque jour, à chaque entraînement, chaque match, pour qu’il puisse être au sommet de son art chaque soir », a-t-il déclaré. « Il est dans cette ligue depuis longtemps, donc il sait comment jouer. Il sait ce dont il a besoin pour monter en puissance, et je sais maintenant qu’il veut monter en puissance. Donc, c’est mon travail de m’assurer que ce soit le cas chaque soir ».

De l’importance primordiale de la communication

A 28 ans à peine, Anthony Davis est le seul « non-trentenaire » parmi les stars de l’équipe. Dans un sens, l’avenir de la franchise lui appartient, et de l’autre, les joueurs comme Russell Westbrook ou Carmelo Anthony, arrivés cet été dans l’optique de décrocher une bague, savent qu’ils auront besoin de lui pour accomplir leur objectif.

La situation semble convenir à AD qui a ainsi listé la liste de ses autres coéquipiers prêts à le pousser cette saison : « LeBron James, Rajon Rondo, Carmelo Anthony, Dwight Howard, DeAndre Jordan ».

« J’aime les coéquipiers qui vont me pousser », a-t-il souligné. « Je n’ai pas besoin d’encouragements. Je veux être poussé. Je veux que les gars me disent quand je fais des erreurs. Moi et Russ avons eu de nombreuses conversations rien que lors de ce premier entraînement sur les choses que nous pouvons faire ensemble en tant que duo lorsque nous sommes tous les deux sur le terrain. C’est ce que je veux. Vous ne pouvez pas demander plus en tant que joueur qui veut s’améliorer ».

La communication et la nécessité de désamorcer le moindre début de conflit ou de frustration, c’est sans doute là que résidera la clé pour cette armée « Purple & Gold ».