Après une saison d’adaptation, Killian Hayes est fin prêt à lancer sa carrière NBA

Après une saison rookie mi-figue mi-raisin, du fait d’une blessure à la hanche dès son septième match, Killian Hayes était attendu au tournant lors de la dernière ligue d’été.

Mais pour sa première – et probablement dernière – apparition à l’événement estival de Vegas, le meneur tricolore a encore soufflé le chaud (5 rebonds et 5 passes) et le froid (6 points à 31% de réussite aux tirs, dont 18% à 3-points, et 3 balles perdues). Vraiment pas rassurant.

« Il est revenu complètement métamorphosé »

Encore dans le dur, Hayes est rentré au pays entre temps. Depuis, c’est un autre homme ! « Je suis très confiant par rapport à Killian », envoie ainsi Coach Casey. « Il est revenu complètement métamorphosé en septembre. Il a fait du très bon boulot sur les entraînements individuels. »

Ayant pu se ressourcer un peu en France, retrouvant notamment certains de ses préparateurs, Hayes a de nouveau traversé l’Atlantique pour sa deuxième rentrée des classes à Detroit, mais dans un état d’esprit complètement différent, radicalement plus conquérant.

« Killian a fait de l’excellent travail. Je crois qu’il est le meilleur passeur de l’équipe. Il a beaucoup poussé le ballon et il fait les bonnes lectures« , a apprécié Casey ce jeudi. « Dans le match d’entraînement aujourd’hui, c’est lui qui a permis à l’équipe bleue de marquer aussi facilement. J’ai adoré le rythme qu’il a donné au jeu. Il a plus eu le ballon entre les mains jusqu’à présent. On a de bons scoreurs en Jerami et Saddiq, parmi d’autres, mais on doit avoir des gars qui poussent le ballon sur la transition, ce que Cade et Killian peuvent faire. »

« Tout est plus clair »

Son coach est loin d’être le seul à avoir remarqué la différence par rapport au Killian rookie de la saison passée. Pour Saddiq Bey qui a visiblement reçu pas mal de bonnes passes de la part de son meneur français, c’est une des très bonnes nouvelles de ce camp d’entraînement.

« Il joue avec une grande confiance en lui et il est très agressif, c’est bien de le voir comme ça », apprécie également Bey. « On peut simplement voir son travail et sa progression. On aime le voir agressif comme ça. »

Pour le principal intéressé, c’est la suite logique d’un été studieux et discipliné. Si ses performances à Vegas ont été décevantes, Hayes a néanmoins fait le travail nécessaire en coulisses. Mieux, il a mis les bouchées doubles pour arriver en grande forme au camp d’entraînement. Mais il n’était pas le seul à bûcher…

« C’est très différent du camp d’entraînement de l’an passé. L’année dernière, tout était très rapide, précipité », avouait Hayes lors du dernier point presse des Pistons. « Cette saison, on a eu plus de temps. Beaucoup de nos gars étaient là pendant l’été pour travailler. On est au boulot depuis le 1er septembre et on continue simplement à garder les bonnes habitudes et progresser ensemble. (…) Tout est plus clair. J’aborde les choses avec les idées claires. Je sais ce que je dois faire. L’année dernière, je ne savais pas trop à quoi m’attendre, je ne savais pas à quel rythme on allait jouer. Mais cette fois-ci, je sais quel est le bon rythme, les systèmes. Beaucoup de nos joueurs étaient déjà là l’an passé, donc je connais déjà leurs tendances. C’est plus facile de s’adapter. »

« Killian est jeune aussi »

Surtout réputé pour sa vision du jeu et son sens de la passe jusqu’à présent en NBA, Hayes veut ajouter d’autres facettes à son jeu cette année. Il y aura forcément un peu de pression à trouver enfin un peu d’adresse sur les tirs extérieurs, et à 3-pointss, mais l’ancien de Cholet Basket veut également hausser le ton défensivement.

« La défense est surtout un état d’esprit, parce que tout le monde peut être un bon défenseur s’ils défendent dur. Physiquement, je peux défendre sur plusieurs postes et je veux en tirer avantage pour vraiment m’imposer et arrêter n’importe quel joueur que je dois arrêter. »

Le numéro 1 de la dernière Draft, et néo-coéquipier de Hayes, Cade Cunningham, est pour le coup sous le charme de l’intensité défensive déployée par son aîné. A ce titre, Hayes montre l’exemple à ses jeunes coéquipiers.

« Je lui ai dit que je ne voyais pas beaucoup d’arrières en deuxième année qui étaient meilleurs que lui pour passer à travers les écrans et rester collé à son adversaire », révélait Cunningham dans la Free Press. « Je vois sa confiance de ce côté du terrain et je sais que ça va aider son jeu en général. J’étais content de voir qu’il a pris les devants et qu’il a accepté ce défi en défense. Killian est jeune aussi, on est tous jeune. »

« Le plus important, c’est qu’il joue avec beaucoup de confiance »

A 20 ans seulement, encore interdit de bars aux Etats-Unis, Hayes est remonté à bloc pour faire oublier la mauvaise impression laissée par ce premier exercice tronqué et gâché par sa blessure. A défaut d’avoir brillé offensivement en ligue d’été, le jeune meneur de Detroit a au moins donné quelques garanties sur son investissement défensif.

« Killian peut vraiment devenir un bon défenseur », approuve JD Dubois, le coach des Pistons en ligue d’été. « Je ne suis pas sûr de ce qu’on disait de sa défense à son arrivée [en NBA], mais avec sa taille, son sens de l’anticipation et ses bonnes mains, sa défense peut vraiment être une grande force de son jeu, et de notre équipe à l’avenir. »

Associé à Cunningham dans la traction arrière des Pistons, Killian Hayes va former un duo tout à fait intéressant pour l’avenir de sa franchise. Si ces deux-là parviennent à trouver une bonne synergie, et ils en ont le potentiel des deux côtés du terrain, Detroit pourrait rapidement retrouver le sourire dans la conférence Est. En attendant, le joueur français le plus haut drafté de l’histoire semble finalement prêt à commencer sa carrière cette saison. Pour de bon.

« La saison passée était bizarre pour lui », reconnait le vétéran Cory Joseph. « Arriver pour sa première saison avec tout ce qui se passe avec le Covid, plus une blessure. Il cherchait seulement ses repères. Maintenant, le plus important, c’est qu’il joue avec beaucoup de confiance. Il joue son jeu tout simplement. Il a eu un très bon été et il enchaîne en ce moment au camp d’entraînement. »