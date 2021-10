Bradley Beal n’est pas pressé de prolonger…

Depuis aujourd’hui, le 1er octobre, les Wizards ont la possibilité de prolonger Bradley Beal avec un nouveau contrat maximum : 181 millions de dollars sur quatre ans. Il y a deux ans, il avait déjà prolongé son bail pour 72 millions sur deux ans, avec la possibilité d’être free agent en 2022. Mais Washington veut verrouiller son avenir dès maintenant, et l’arrière All-Star a donc un très joli chèque sous les yeux.

« Ma priorité, c’est qu’on prenne un bon départ » a répondu Bradley Beal à propos des discussions en cours avec ses dirigeants. « On se préoccupera du contrat et du reste plus tard. Je les laisserai gérer ça le moment venu. J’ai toute l’année pour signer. Je ne suis pas pressé. »

Bradley Beal a deux raisons de ne rien précipiter. D’abord, comme il l’explique en évoquant ce bon départ à prendre, il faut jauger le niveau de ses Wizards new look avec quatre recrues majeures (Spencer Dinwiddie, Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope et Montrezl Harrell). Si Bradley Beal a le sentiment que la franchise ne progresse pas et ne peut pas se mêler à la course au titre, et malgré sa fidélité, il pourrait partir dans un an.

Par ailleurs, s’il attend juillet prochain pour prolonger, le contrat pourrait être bien plus élevé : 235 millions sur cinq ans. Soit 54 millions de dollars de plus que la proposition actuelle.