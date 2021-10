Kevin Durant ne ressent plus aucune pression

Auteur de playoffs exceptionnels et médaillé d’or olympique, Kevin Durant est revenu à son meilleur niveau après une saison blanche, et pour beaucoup, il reste le meilleur attaquant de la NBA, voire le meilleur joueur tout court. Au lendemain de son 33e anniversaire, l’ailier des Nets a reconnu qu’il était bien mentalement que lorsqu’il était plus jeune.

« [Quand vous êtes plus jeune] vous voulez vous imposer dans la ligue », estime Durant. « Parfois, il nous arrive de trop réfléchir, de trop penser aux réactions et aux opinions des autres parce qu’on cherche à être parfait. Mais on commence à se détendre un peu et à prendre conscience des choses sur le long terme, et clairement, mentalement, cela fait qu’aujourd’hui je suis plus à l’aise lorsque je me rends à la salle tous les jours car je ne me concentre plus sur ce genre de choses. »

En clair, Durant a arrêté de lire tout ce qu’on écrivait sur lui, d’y répondre, et il est bien mieux dans sa tête. Même sur le plan du jeu, il estime être plus à l’aise car il n’a tout simplement plus rien à prouver.

« J’ai vraiment l’impression d’avoir progressé chaque jour et de commencer à comprendre un peu mieux le jeu », poursuit-il. « Je l’ai en quelque sorte simplifié pour moi. Je n’essaie pas pas d’être autre chose que le meilleur que je puisse être sur le terrain. J’essaie vraiment d’aborder chaque rencontre en essayant d’être le meilleur possible et tout le reste découlera de lui-même. Si je me prépare comme il faut, les résultats s’enchaîneront. Clairement, cela m’a permis d’être un peu plus à l’aise. »

Au final, la seule pression qui pèse sur lui, c’est celle d’aller chercher un premier titre pour les Nets au sein d’un effectif surarmé. Mais là encore, il assure que le groupe est serein.

« La pression extérieure n’a pas vraiment d’importance », conclut-il. « Je pense que nous nous mettons tous la pression en interne parce que nous nous imposons des standards élevées et que nous voulons bien jouer à chaque fois que nous entrons sur le terrain. C’est ce que nous sommes comme compétiteurs. Je ne veux pas manquer de respect à l’égard de vous [les médias], de nos familles, de nos amis et même de nos fans, qui attendent beaucoup de nous, mais si nous ne sommes pas à la hauteur, au final, leur pression n’a aucune importance. Nous voulons jouer un très bon basket tous les soirs et nous nous imposons ce standard. Je m’attends à ce qu’on débarque sur le terrain avec une certaine envie et une certaine intensité. Mais les bruits extérieurs ne devraient pas avoir beaucoup d’importance pour ce groupe ».