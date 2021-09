Le Jazz a fait le plein d’expérience

Vingt-six ans. Soit le cumul en années d’expérience des trois recrues du Jazz, Rudy Gay (15 ans dans la ligue), Hassan Whiteside (9) et Eric Paschall (2), de cet été. Les nouveaux venus s’intègrent à un groupe qui ne manquait déjà pas de vétérans entre Mike Conley, Rudy Gobert, Joe Ingles, Bojan Bogdanovic ou encore Jordan Clarkson, tous à plus de sept saisons dans la ligue.

Alors que l’équipe a démarré son « training camp » en début de semaine à Las Vegas, Mike Conley, interrogé par Deseret News, remarque déjà une différence liée à ce recrutement.

« On n’a pas passé trop de temps à expliquer les choses. En temps normal, on passe beaucoup de temps à examiner les détails, les uns après les autres. Avec les vétérans qu’on a fait venir, on peut sauter cette étape et passer directement à l’action ou travailler sur différents facteurs qui peuvent nous faire aller plus vite sur le plan collectif. Avoir ce genre de groupe est donc génial. »

Les dirigeants de ce groupe ont joué la carte de la stabilité durant cette intersaison, en conservant son noyau de joueurs cadres. Les hommes du banc, Derrick Favors et George Niang, ne sont plus là mais Mike Conley a été prolongé.

« Le premier jour du camp est beaucoup plus facile, avec le retour d’autant de gars, qu’il y a quatre ou cinq ans quand nous avions fait ce grand renouvellement dans l’effectif. Les choses sont donc intégrées un peu plus rapidement », remarque aussi Joe Ingles.

De son côté, Donovan Mitchell a remarqué que ses coéquipiers étaient restés sérieux durant l’intersaison, sur le plan physique. « C’est le premier jour évidemment et c’est facile à dire mais le groupe a un état d’esprit et une attitude différents. On doit garder cela sur toute la saison. Pas seulement au démarrage mais tout au long des 82 matches et pendant les playoffs. »

Des playoffs durant lesquels la formation de Quin Snyder tentera d’accéder à la finale de conférence. La franchise n’a plus atteint ce stade depuis 2007.