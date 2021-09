Kelly Olynyk offre beaucoup de solutions aux Pistons

« J’ai eu un coup de cœur pour Kelly depuis Toronto. » Dwane Casey, resté sept ans à la tête des Raptors, a toujours gardé un œil sur Kelly Olynyk. Le père de celui-ci était d’ailleurs coach à l’université de Toronto et en charge du développement des Raptors avant l’arrivée de Dwane Casey. La réunion entre ce dernier et l’intérieur canadien n’a ainsi pas lieu aujourd’hui dans l’Ontario mais dans le Michigan.

« On a toujours essayé de le faire venir quand j’étais dans cette autre vie », se souvient le technicien, en poste depuis trois saisons aux Pistons après son mandat à Toronto. […] « J’ai toujours eu beaucoup de respect pour lui et pour ce qu’il a pu accomplir. »

Des trois Canadiens de l’effectif, avec son ami Cory Joseph et Trey Lyles, l’intérieur fuyant est sans doute le plus attendu. L’ancien joueur des Celtics et du Heat sort en effet d’un passage remarqué à Houston. En 27 rencontres avec les Rockets, il a affiché 19 points et 8 rebonds en moyenne. Sa meilleure séquence en carrière.

La recette : 60% de pick-and-roll et 40% de pick-and-pop

« C’était vraiment une question de rôle », juge l’intéressé. « À Miami, ils voulaient que j’étire le terrain, que je shoote, que je sois cet intérieur qui libère des espaces pour les autres. Quand je suis allé à Houston, tout était chamboulé. Ils avaient beaucoup de blessures. Ils avaient besoin que j’en fasse plus : avoir un peu plus la balle en main, jouer dessous, partir en dribble, jouer le pick-and-roll. Je n’ai pas tiré autant à 3-points. »

À Detroit, où il n’aura pas énormément de concurrence dans la raquette, il apportera d’autres qualités que l’ancien titulaire au poste de pivot, Mason Plumlee. En premier lieu, sa capacité à sanctionner de loin donc. Il affiche 37% de réussite en carrière à 3-points. Il s’est même rapproché des 40% lors de son récent passage dans le Texas.

Son nouveau coach envisage ainsi de le faire jouer 60% du temps sur le « pick-and-roll » et les 40% restants sur le « pick-and-pop ». « C’est une telle arme, nous allons essayer d’avoir ce ratio », annonce Dwane Casey.

Une stratégie qui semble convenir au « role player ». « Évidemment, ça va évoluer et être plus fluide au fur et à mesure de la saison, mais l’idée est de faire tout ce qui fonctionne et qui peut aider l’équipe à gagner. » Même si les victoires seront sans doute plus rares pour lui, comparé à ses saisons dans le Massachusetts ou en Floride.