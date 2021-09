Michael Porter Jr. : « Je ne suis pas à l’aise avec l’idée de me faire vacciner »

Alors que les Nuggets viennent de le prolonger au prix fort (172 millions de dollars sur cinq ans, même si « seulement » 145.3 millions sont garantis), Michael Porter Jr. explique qu’il fait partie de la quarantaine de joueurs NBA qui n’ont toujours pas été vaccinés contre le Covid-19. Ils sont d’ailleurs plusieurs chez les Nuggets.

« Personnellement, j’ai eu le Covid deux fois, j’ai vu comment mon corps a réagi, et bien que les chances soient minces, avec le vaccin, il y a une chance de faire une mauvaise réaction à celui-ci », explique ainsi l’ailier au Denver Post. « Personnellement, je ne me sens pas à l’aise (avec la vaccination). Ma position sur l’obligation vaccinale est qu’il ne devrait pas y avoir d’obligation vaccinale. Cela devrait être la décision de chacun. Je comprends les deux côtés. Si vous voulez vous faire vacciner parce que vous vous sentez davantage protégé et en sécurité, et que cela protège les gens autour de vous, faites-le. C’est bien pour vous. Mais si vous vous dites : ‘Oh, pour moi, je ne me sens pas à l’aise à l’idée de me faire vacciner’, alors ne le faites pas ».

Des propos qui ne surprendront pas grand-monde quand on se souvient que Michael Porter Jr. avait expliqué dans une séance de questions/réponses sur Snapchat en juillet 2020 n’avoir jamais été vacciné de sa vie, et penser que « le coronavirus fait partie d’un agenda … utilisé pour contrôler la population, contrôler les masses de gens ».

« Je l’ai eu deux fois, et je ne sais pas ce qui se passe dans mon corps avec une piqûre, alors que je sais déjà comment je vais réagir au Covid. C’est juste que, pour moi, je ne veux pas risquer de mettre quelque chose qui pourrait m’affecter négativement dans mon corps », a-t-il continué, dans un argumentaire qui rappelle celui de Jonathan Isaac, la veille. « Je ne suis pas antivax », avait expliqué l’ailier d’Orlando. « Je ne suis pas anti-médecine, je ne suis pas anti-science. Je crois juste que le statut vaccinal de chaque personne devrait être un choix personnel, qui lui appartient entièrement, sans être intimidé, sans subir de pression ou d’obligation. Je n’ai pas honte de dire que je ne suis pas à l’aise avec l’idée de me faire vacciner à l’heure actuelle. »

La bonne nouvelle, pour Michael Porter Jr. et Jonathan Isaac, c’est qu’ils ne jouent pas à New York ou San Francisco, et qu’ils ne perdront donc pas d’argent en refusant de se faire vacciner. La mauvaise, c’est qu’ils seront soumis au même protocole, extrêmement strict, qu’ils ont déjà connu la saison dernière.