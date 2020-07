Michael Porter Jr. assure que le Covid-19 est un outil de contrôle de la démographie mondiale…

Interpellé sur le fait que le Covid-19 soit un vaste complot, lors d’une séance de questions/réponses sur Snapchat, Michael Porter Jr. a confirmé qu’il passait beaucoup de temps à regarder des vidéos complotistes sur YouTube : le rookie est persuadé que le virus est un outil utilisé pour réguler la démographie mondiale…

« Je pense que le coronavirus fait partie d’un agenda. C’est utilisé pour contrôler la population, contrôler les masses de gens » explique-t-il dans des propos repérés par CBS Denver. « À cause de ce virus, le monde entier est sous contrôle. On vous demande de porter des masques. Et qui sait ce qui se passera quand un vaccin sortira. Il faudra peut-être se faire vacciner pour pouvoir voyager. Ce serait fou, je n’ai jamais été vacciné de ma vie. Ça pourrait être fou. Il y a vraiment un agenda derrière tout ce qui se passe en ce moment. Tout ce qu’on peut faire c’est observer, ne pas trop s’impliquer émotionnellement. Oui, c’est un truc sérieux, mais c’est exagéré. »

Le Covid-19 a pourtant déjà tué plus de 150 000 personnes aux États-Unis, et plus de 650 000 dans le monde.