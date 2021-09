Cinquante ans après leur premier titre, les Bucks sont parvenus à en décrocher un second, avec non plus Kareem Abdul-Jabbar mais Giannis Antetokounmpo en « franchise player ». À 26 ans, le « Greek Freak » s’est permis en prime de remporter le trophée de MVP des Finals, remplissant davantage son armoire à récompenses individuelles.

Mais seulement deux mois et demi après leur sacre, Giannis Antetokounmpo et Milwaukee doivent déjà remettre le bleu de chauffe, avec d’abord le dévoilement de leur deuxième bannière de champion et l’obtention de leur bague en ligne de mire. Ensuite, une fois cette cérémonie passée, le seul objectif sera le doublé.

« Sommes-nous satisfaits ? Non, je ne le suis pas et je ne suis pas près de l’être », martelait le double MVP (2019, 2020) lors du Media Day de son équipe, concernant ses aspirations. « C’est le message que nous devons faire passer collectivement. Et, en tant que leader, c’est le message que je cherche à faire passer. Nous sommes conscients que les autres franchises vont vouloir venir nous chercher, mais nous serons prêts. »

Progresser, encore et toujours

Avec 30.2 points, 12.8 rebonds, 5.1 passes et 1.2 contre de moyenne lors des derniers playoffs, mais surtout 35.2 points, 13.2 rebonds, 5.0 passes, 1.2 interception et 1.8 contre par match lors des Finals face aux Suns, Giannis Antetokounmpo sait qu’il sera plus attendu que jamais en 2021/22.

Au sommet de sa gloire, mais désireux de rester le chasseur et de ne pas être considéré comme le meilleur joueur de la planète, le Grec ne pense pourtant qu’à sa progression personnelle. Le propre des plus grands est cette éternelle quête de la perfection et l’intérieur All-Star ne s’estime pas, encore, au top individuellement.

« Tout ce que je veux désormais, c’est m’améliorer », assurait ainsi le Défenseur de l’année 2020, loin d’être rassasié. « Je me fiche des titres, des trophées de MVP, des trophées de Défenseur de l’année… Je me soucie juste de ma progression car, si je m’améliore, davantage de choses surviennent derrière. C’est ce que j’ai fait durant toute ma carrière et c’est grâce à ça que je me suis retrouvé dans cette position. Il n’y a pas plus de pression sur mes épaules, elle reste identique. Bien sûr, j’apprécie que nous soyons champions en titre, mais rien n’a changé et je veux encore m’améliorer. »

Devenir plus régulier aux lancers-francs

Le principal axe d’amélioration de Giannis Antetokounmpo concerne évidemment ses lancers, puisqu’il n’a tourné qu’à 69% de réussite dans le domaine, en saison régulière. Et, en playoffs, ce pourcentage a carrément chuté jusqu’à 59% ! Même s’il a terminé à un impressionnant 17/19 sur la ligne des lancers, dans ce Game 6 décisif à Milwaukee.

« La vie serait bien plus belle, si je pouvais y arriver plus souvent », plaisantait le MVP des Finals 2021, auteur de 50 points, 14 rebonds et 5 contres dans ce fameux match, avant de reprendre son sérieux. « Je veux mettre mes lancers-francs, je dois y parvenir. Pour gagner [ce Game 6], je devais mettre mes lancers et il y aura encore beaucoup de rencontres au cours desquelles je devrai le faire. Je dois vraiment m’améliorer dans ce domaine. Et, si je devais retenir quelque chose [du Game 6], ce serait probablement [mes lancers-francs], ainsi que mes contres. Je courais partout ! »

Et pour garder maximale sa motivation, Giannis Antetokounmpo pourra également se servir des commentaires de bon nombre d’observateurs, qui ne parlent que des Lakers ou des Nets pour succéder aux Bucks, en 2022.

« Nous savons que nous sommes les champions 2021 mais, désormais, nous ne sommes plus que les Milwaukee Bucks, en qui personne ne croyait. Et personne ne pense que nous pouvons [réussir le doublé] », concluait à ce propos celui qui espère se rétablir rapidement de sa blessure au genou.