Giannis Antetokounmpo : « Je ne m’entraîne pas avec d’autres joueurs. Je ne veux pas être pote avec eux »

Aperçu en France pour encourager son frère Alex, qui porte les couleurs de l’Asvel, Giannis Antetokounmpo va bientôt rentrer à Milwaukee, mais avant cela, il a répondu aux questions de la chaîne grecque COSMOTE TV (via Eurohoops). D’abord, il a expliqué pourquoi il ne passait pas ses étés à s’entraîner avec d’autres stars NBA.

« Je ne peux pas tricher. Je suis Giannis. Mais m’appeler MVP, m’appeler champion, m’appeler le meilleur joueur du monde, c’est quelque chose qui pourrait me freiner. Et je ne veux pas que quelque chose me freine. Je veux regarder vers l’avant et m’améliorer. C’est pour cette saison que je ne m’entraîne pas avec d’autres joueurs. Je ne veux pas être pote avec eux » explique-t-il. « Si je fais ça et que je bois un café avec eux, est-ce que je peux ensuite aller sur le terrain et utiliser mes coudes contre eux ? Est-ce que je peux les contrer ou dunker sur eux ? Je ne peux pas, car je suis authentique. Si j’aime quelqu’un, je l’aime aussi sur le terrain. J’en suis pleinement conscient et je ne veux pas me mettre dans cette position ».

Comment explique-t-il qu’il ne soit pas l’égal d’un Stephen Curry, d’un Kevin Durant ou bien sûr qu’un LeBron James alors qu’il est champion NBA, double MVP et qu’il a quasiment gagné tous les trophées individuels possibles.

« Je ne sais pas pourquoi… peut-être parce je ne suis pas un produit de ce système. Mais Luka Doncic, le magicien, ne l’est pas non plus… Je ne sais vraiment pas. Peut-être parce que mon jeu n’est pas orthodoxe, peut-être qu’ils ne l’aiment pas. »

« Je ne suis pas le meilleur joueur du monde. Je vous l’assure, je ne le suis pas »

L’occasion aussi de revenir sur les critiques de James Harden à son égard. Au moment du All-Star Game 2020, voici ce qu’avait déclaré l’ancien MVP : « J’aimerais pouvoir juste courir, faire 2m13, courir et simplement dunker. Ça ne demande aucun talent« .

« Tout d’abord, Harden n’a jamais mentionné mon nom » rappelle Antetokounmpo. « J’ai vu cette vidéo, environ un an et demi plus tard. Je pense que ce qu’il voulait dire, c’est que s’il était aussi un gars de 2m13, qu’il sautait et dunkait, cela aurait été plus facile pour lui, mais qu’à la place, il avait dû apprendre à jouer. Je pense que les médias en ont fait une histoire personnelle. Harden est un joueur incroyable et quand je suis sur le terrain contre lui, je dois me donner vraiment à fond. Il sera au Hall Of Fame, je n’ai rien contre lui. Et ce n’était pas une motivation pour moi contre les Nets. Ma motivation est toujours de savoir comment je peux m’améliorer et aider mon équipe ».

L’autre motivation : ne jamais se considérer comme le meilleur joueur du monde. « J’aime être dans la position du chasseur. Je ne suis pas le meilleur joueur du monde. Je vous l’assure, je ne le suis pas. Kevin Durant, Kawhi Leonard, Luka Doncic, Stephen Curry, Anthony Davis peut-être… Mais je ne le suis pas. Je chasse toujours les plus grands joueurs de tous les temps. LeBron reste le meilleur joueur du monde. »