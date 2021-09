Giannis Antetokounmpo : « Je n’aurais pas dû être sur le terrain pendant les Finals »

Après sa blessure lors du Game 4 de la finale de conférence, tout le monde craignait une fin de saison pour Giannis Antetokounmpo. Finalement, le « Greek Freak » avait surpris en revenant dès le Game 1 des Finals.

« Je n’aurais pas dû être sur le terrain pendant les Finals », assurait pourtant l’ailier fort à COSMOTE TV. « J’étais blessé pour le Game 1. Je priais. On a perdu. Dans le Game 2, je marque 40 points et on perd encore. Je me chiais dessus, j’avais peur après avoir marqué 40 points et perdu. Ensuite, il s’agissait juste de défendre notre terrain. Puis mes coéquipiers ont réagi, l’équipe a réagi, Jrue (Holiday) était partout. La clé, c’était de gérer ma peur, mon anxiété. Je parlais à un psychologue sportif tous les jours, il m’a aidé à rester moi-même. Les lancers-francs, c’était un problème mental et je veux continuer comme ça la saison prochaine. Je veux voir si on peut encore gagner le titre. Je veux voir si on peut le refaire, moi, mes coéquipiers, les propriétaires. Tout le monde. »

Au final, malgré la douleur, Giannis Antetokounmpo a tout de même compilé 35.2 points, 13.2 rebonds, 5.0 passes décisives et 1.8 contre de moyenne (!) sur les Finals, pour remporter son premier titre en NBA.

Sauf qu’il est encore gêné et qu’il risque donc d’être économisé par les Bucks, au moins en début de campagne.

« Si vous travaillez dur, que vous ne buvez pas, que vous ne fumez pas, que vous faites ce que vous avez à faire pendant 8 ou 9 ans, vous êtes prêt à faire face à une malchance. J’avais très mal. J’ai encore mal… Hier, c’était le premier entraînement difficile que j’ai eu depuis le Game 6 (des Finals). J’ai toujours mal, mais ça va aller. »