À Dallas, on n’hésite pas à ressortir les vieux pots pour servir la meilleure soupe

Depuis quelques années maintenant, les Mavs ont comme mot d’ordre d’entretenir leur héritage et de garder de solides liens avec leurs anciens. Récemment nommé conseiller spécial, Dirk Nowitzki en est un exemple flagrant, quand Michael Finley fait lui aussi partie du directoire de la franchise texane depuis 2013.

Mark Cuban a même mis en place un programme qui s’appelle « Mavs Legend » qui permet notamment à JJ Barea et Tyson Chandler de participer à la vie de leur franchise de cœur, pendant cette intersaison mais aussi à l’avenir.

« Il n’y a rien d’officiel encore. J’ai toujours dit que je prendrai ma retraite quand mes enfants sont autour de ces âges-là. Ma fille est au lycée ici. Pour moi, ça veut dire que ça se rapproche, mais ça me laisse encore beaucoup de temps libre », explique le pivot sur le site des Mavs. « Donc, je suis ici le plus possible. Je ne peux pas m’engager dans quoi que ce soit encore parce que j’essaie encore de savoir ce que je vais faire et je profite aussi de la vie. »

Dans une sorte de pré-retraite paisible, CTyson handler a donc accepté de prendre sur son temps libre pour venir filer un coup de main à son ancienne équipe : « Je veux simplement aider autant que possible. Jason m’a appelé et m’a demandé ce que je faisais. J’ai dit que je ne faisais rien de plus, je m’entraînais et il m’a dit de passer. Je suis donc venu et j’essaye simplement de partager mes connaissances et aider comme je peux. »

Les Mavs et leur programme des légendes

Content de la nomination de Jason Kidd à la succession de Rick Carlisle, Tyson Chandler n’a pas encore vraiment décidé de quoi serait fait son avenir professionnel. L’ancien meilleur défenseur de la Ligue en 2012, et All-Star en 2013, profite de l’invitation de son ancien coéquipier pour tester le terrain dans le coaching.

« Tyson vit dans la région de Dallas », reprend Jason Kidd. « Il voulait se tester un peu et voir en quoi consiste le coaching, donc on l’a mis dans notre programme des légendes. JJ [Barea] est aussi dans ce programme. Ils sont les deux premiers à le faire on est très content de les avoir avec nous, surtout que ce sont deux gars qui ont activement participé à l’histoire du club. Mais c’est ce que Mark aime faire, il veut s’occuper de ses joueurs, présents et passés. »

Aperçu pour la dernière fois en NBA sous un maillot des Rockets, pour une pige sans relief de 26 matchs, Tyson Chandler (39 ans) pourrait-il accepter un petit contrat de dix jours avec les Mavs ?

« Il y a peut-être un peu de vérité là-dedans. Quand on a fait les présentations avec le reste du staff et que chacun expliquait son rôle, je n’avais rien à dire car je n’ai pas vraiment de statut. J’ai simplement dit que j’étais là pour un contrat de dix jours, pour voir comment ça se passe », se marre le pivot. « Je n’exclus rien mais mentalement, ce n’est pas là où j’en suis actuellement. Mais je ne dirai non à rien, j’ai appris de mes erreurs là-dessus. »

Du côté de Jason Kidd, l’idée a aussi fait son chemin, même si elle reste pour le moment au stade de la boutade. « Parfois, on le chambre un peu en lui disant qu’il pourrait avoir un contrat de dix jours parce qu’il est en très bonne forme. Maintenant, Tyson nous apporte simplement qui il est. Ceux qui l’ont côtoyé le savent, c’est un gars qui aime donner, il est toujours prêt à aider. Quand on était coéquipier, il était toujours là pour nous protéger. C’est son identité. Il essaye de transmettre ce qu’on lui a appris quand il est sorti du lycée, ce qui était il y a très, très longtemps. »

Jason Kidd veut recruter Tim Grgurich, le « Parrain »

Détenteur d’un beau palmarès, dont ce fameux titre NBA en 2011 avec les Mavs, mais aussi une médaille d’or olympique conquise en 2012 et un titre de champion du monde en 2010, Tyson Chandler s’occupe avec plaisir des intérieurs texans, dont Boban Marjanovic, Willie Cauley-Stein, Dwight Powell et le nouveau venu, Moses Brown.

« J’aime ce qu’on a. Boban amène tellement de taille, Willie est très athlétique avec beaucoup de mouvement. Dwight Powell est venu tous les jours pour bien répéter ses gammes et il présente un profil complètement différent : ce type de pivot hybride qui marche en ce moment. Et puis Mo a bien progressé depuis son arrivée ici. Sa longueur, sa taille et son talent qu’il apprend à développer, il peut apporter une autre dimension également. J’essaye de les aider défensivement, d’être plus à l’aise sur la couverture des pick & rolls. Je leur donne des petites parties de mon jeu et j’espère que ça pourra les aider. »

Outre Tyson Chandler et JJ Barea qui sont actuellement des invités de marque du camp d’entraînement de Dallas, Jason Kidd a aussi réussi à ramener un certain Tim Grgurich à ce rassemblement de rentrée. L’ancien gourou défensif des Sonics et des Mavs n’a lui non plus aucun contrat avec la franchise, mais le coach ne désespère pas de lui en trouver un. Jason Kidd adorerait pouvoir bénéficier du savoir encyclopédique du « Parrain des coachs ».

« C’est une figure paternelle. Il a créé beaucoup d’emplois pour les coachs NBA dans le développement. Quand il est arrivé dans la Ligue avec Seattle [en 1992], il a aidé beaucoup de joueurs dans cette équipe et les autres franchises ont commencé à comprendre ce qu’il faisait durant les étés et ont ajouté des coachs de développement. Il est le « Parrain des coachs ». Il pourrait m’aider, je pourrais me reposer sur lui. Ce que j’adore avec lui, c’est qu’il sera toujours honnête. Il a été honnête avec Dirk sur sa défense et ils ont eu une très bonne relation. En tout cas, Grg fera toujours partie de la famille des Mavs, car il nous a aidés à gagner le titre. »