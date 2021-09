LeBron James : « Peu de gens le disent mais Russell Westbrook est un incroyable passeur »

Tout est réuni pour que la guerre des étoiles ait lieu avec des Nets qui ont pris leurs quartiers du côté de San Diego, tandis que les Lakers sont restés sur place, à Los Angeles, pour leur training camp. Dans quelques jours, les deux formations s’affronteront pour leur premier match de présaison, et côté Lakers, ce sera l’occasion de voir Russell Westbrook sous ses nouvelles couleurs.

À 32 ans, le MVP 2017 va porter un troisième maillot en un an, et il ne pense qu’à ce titre de champion qui manque à son palmarès.

« LeBron, plus que quiconque, sait ce qu’il faut faire pour gagner un titre », a déclaré Russell Westbrook à ESPN. « J’ai conscience de l’engagement, des sacrifices que nous allons tous les deux devoir faire, y compris moi-même et [Anthony Davis] pour le bien de l’équipe, et pour trouver des solutions pour gagner un titre. Et c’est le but ultime. Donc tout ce qui se passe en cours de route ne doit pas nous distraire, ne doit pas nous détourner de notre objectif ultime. »

Pour l’ancien meneur vedette du Thunder, c’est aussi l’occasion de jouer chez lui, à Los Angeles, aux côtés de l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, LeBron James.

« Quand on a la chance de jouer contre l’un des plus grands joueurs de tous les temps et de manière régulière, c’est utile pour mon jeu », a déclaré le meneur. « Cela aide ma préparation, ça me fait me concentrer davantage sur les choses nécessaires afin que je puisse dire : ‘J’ai accompli tout ce que je peux accomplir dans cette ligue et maintenant j’ai la chance de pouvoir jouer à ses côtés’. Donc j’ai hâte d’y être, j’ai hâte de voir les choses que nous pourrons accomplir ici ensemble cette saison. »

La faculté d’apporter des paniers faciles

Du côté de LeBron James, on est évidemment très fier de son casting puisqu’on sait que le quadruple MVP a joué un rôle essentiel dans le recrutement des Lakers. Pour le numéro 6 des Lakers, Russell Westbrook va changer le visage des Lakers par sa vitesse et… sa qualité de passes.

« Il a tout de suite augmenté notre rythme », constate le « King ». « Il est toujours dans le Top 5 de la NBA au niveau du rythme, quelle que soit l’équipe avec laquelle il a joué. Donc, le fait de pouvoir se projeter vers l’avant pour essayer d’obtenir quelques paniers rapides avant que la défense ne soit en place, c’est ce qu’il crée. Mais c’est aussi un meneur de jeu hors pair. Je trouve que peu de gens le disent, mais c’est un incroyable passeur. Tout le monde voit les rebonds, tout le monde voit les points et les choses de ce genre, mais ses passes, sa capacité à rendre les gars autour de lui meilleurs, on n’en parle pas beaucoup. Nous sommes tous impatients d’être son coéquipier. »