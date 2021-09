LeBron James sur la vaccination : « Pas mon boulot de parler pour les autres et dire ce qu’ils doivent faire »

C’est le grand sujet de la reprise de la NBA : la vaccination contre le Covid-19. Une à une, les stars NBA sont interrogées sur le sujet, et les cas de Kyrie Irving, Andrew Wiggins et Bradley Beal ont fait couler beaucoup d’encre ces dernières 24 heures.

Aux Lakers, le sujet n’en est pas un puisque le groupe est vacciné à 100%, et LeBron James a été invité à donner son avis sur les polémiques actuelles.

« Je ne peux parler que pour moi. Je pense que chacun fait son propre choix en fonction de ce qu’il ressent pour lui et sa famille. Je sais que j’étais très sceptique au sujet de tout ça, mais après avoir mené mes recherches, j’ai eu le sentiment que c’était ce qu’il y avait de mieux non seulement pour moi, mais aussi pour mes proches. C’est pour ça que j’ai décidé de le faire. »

« On ne parle pas de quelque chose de politique, de racisme ou de brutalité policière. On parle d’individus et de leur bien-être »

LeBron James ne veut surtout pas influencer ses pairs car il estime que la vaccination est d’abord un choix personnel. « Vous me connaissez, à chaque fois que je parle, je ne m’exprime pas pour les autres, et je ne dis pas ce qu’ils devraient faire. Je parle pour moi et ma famille« .

Pour le « King », le sujet de la vaccination, et de la santé en général, est de l’ordre du privé et doit le rester.

« On parle d’individus. On ne parle pas de quelque chose de politique, de racisme ou de brutalité policière. On parle d’individus et de leur bien-être. Personnellement, je ne pense pas que je devrais m’impliquer dans ce que les autres font pour leurs corps et dans leur vie. C’est comme si je disais à un untel de prendre ce travail ou pas. Chacun fait ce qu’il y a de mieux pour lui et sa famille. Je sais ce que j’ai fait pour moi et ma famille. Je sais ce que certains de mes amis ont fait pour leurs familles. Mais ce n’est pas mon boulot de parler pour les autres et de dire ce qu’ils doivent faire. »