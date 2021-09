Andrew Wiggins prêt à faire une croix sur 9 millions de dollars en refusant de se faire vacciner ?

Si Bradley Beal peut refuser d’être vacciné parce que la seule contrainte est un protocole plus pénible au quotidien, c’est différent pour les joueurs des Knicks, des Nets mais également des Warriors.

Avec les règles en place à New York et San Francisco, qui ne permettront pas aux joueurs locaux non-vaccinés de s’entraîner ou de jouer à domicile, c’est potentiellement une grosse partie de leur salaire que les basketteurs risquent de laisser filer. À Golden State, Andrew Wiggins pourrait ainsi être obligé de faire une croix sur les 41 matchs au Chase Center. Et potentiellement perdre 8,9 millions de dollars sur les 32,6 de son salaire cette saison…

Un sacré argument pour se faire vacciner, mais l’ailier assure « avoir confiance dans [mes] croyances, dans ce que je pense être vrai et ce que je pense être faux ». Même s’il confirme être « dos au mur », il entend donc aller au bout de sa démarche. Et l’argent ? « C’est mon problème, pas le vôtre », a-t-il répondu à la presse.

Reste à voir ce que Golden State fera si Andrew Wiggins reste sur ses positions ? Car dans ces conditions, un échange pour récupérer un joueur vacciné pourrait être nécessaire…