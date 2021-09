Covid-19 : Bradley Beal fait partie des joueurs qui ne veulent pas être vaccinés

Il y avait deux sujets principaux lors de ce « media day » : Ben Simmons et la vaccination contre le Covid-19.

Interdit d’accès au Barclays Center, Kyrie Irving n’a pas voulu répondre aux questions sur son statut vaccinal, répétant qu’il s’agissait de sa vie privée. Néanmoins, c’est un secret de polichinelle puisque selon le protocole de New York, s’il a tenu sa conférence de presse par Zoom, c’est qu’il n’est pas vacciné…

À Washington, Bradley Beal a été de son côté plus clair en expliquant qu’il ne l’était pas et qu’il n’avait pas l’intention de l’être, après en avoir parlé à sa famille. Pourquoi ? « Raisons personnelles », a-t-il répondu.

L’avantage pour l’arrière de Washington, par rapport à Kyrie Irving par exemple, c’est que le protocole de sa région est bien moins strict (pour l’instant) et qu’il peut donc s’entraîner et jouer à domicile. Malgré tout, la saison risque d’être beaucoup plus compliquée pour les joueurs non-vaccinés, ce dont Bradley Beal est conscient.

Privé des JO par le Covid-19

« Ils essaient de nous forcer, d’une certain façon, à le faire. Mais au bout du compte, j’en ai parlé à ma famille. Je ne ressens pas la pression (d’être vacciné). Je ne pense pas que qu’on puisse forcer quelqu’un à faire quelque chose, ou à mettre quelque chose dans son corps », a-t-il continué, avant de développer un peu sa pensée. « J’aimerais demander à ceux qui sont vaccinés pourquoi ils attrapent toujours le Covid ? On peut toujours attraper et transmettre le Covid en étant vacciné, donc… »

On se souvient que Bradley Beal a par ailleurs raté les Jeux olympiques, alors qu’il devait faire partie de l’équipe américaine, parce qu’il a été contaminé juste avant de prendre l’avion pour Tokyo.

« Oui, je l’ai attrapé, et je peux encore l’avoir. Mais je n’ai pas été malade, j’ai juste perdu l’odoraot, c’est tout. Mais je peux l’avoir en étant vacciné et en ne l’étant pas. »

Aujourd’hui, d’autres récalcitrants comme Elfrid Payton ont expliqué avoir accepté de se faire vacciner car les protocoles sanitaires en place en cas de refus seraient trop contraignants. Mais Bradley Beal n’est pas d’accord.

« Je ne pense pas que ce sera le cas. On va jouer au basket, au plus haut niveau. Il y a des protocoles pour être sûr qu’on s’occupe de nous, et qu’on est testé régulièrement. J’ai des proches qui ont été vaccinés. Des parents, des frères… Je comprends les deux opinions. Certains réagissent très mal au vaccin, personne ne veut parler de ça. »