Ben Simmons ne voudrait plus jouer avec Joel Embiid…

La main tendue par Joel Embiid lundi restera ballante puisque Ben Simmons ne veut plus jouer avec son coéquipier de toujours. C’est ce que rapporte The Athletic.

Il n’y a aucune animosité entre les deux vedettes des Sixers, ni rancune par rapport aux propos tenus après l’élimination en playoffs, mais le meneur australien veut simplement passer à autre chose.

« Il a fait son temps » résume la source de nos confrères à propos de leur duo. Selon d’autres personnes interrogées, Ben Simmons veut faire évoluer son jeu et sa carrière, et il ne pourra pas le faire tant que Joel Embiid sera au centre du projet de Philadelphie. Le Camerounais est la première option en attaque, et son terrain de chasse est la raquette. Ce qui bride Ben Simmons qui ne peut pas aller au cercle, et doit se contenter de distribuer le jeu en attaque. Et comme il n’a pas de shoot, son influence offensive est encore plus réduite.

Toujours selon The Athletic, le camp Simmons avait prévenu les Sixers de ses envies de départ dès le mois d’août afin que les dirigeants puissent calmement étudier des offres et trouver une franchise pour éviter qu’on en arrive au bras de fer actuel. Sauf qu’à Philadelphie, on reste persuadé que Ben Simmons va revenir, même si l’absence de l’intéressé pour le « media day » et le « training camp » confirment que ce n’est pas du bluff.