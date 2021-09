Sélectionné en 7e position à la Draft 2020 —du jamais vu pour un joueur français—, Killian Hayes était logiquement attendu par de nombreux observateurs, la saison dernière. En particulier ceux qui suivent les Pistons, en quête d’un meneur de jeu depuis le départ de Reggie Jackson, en février 2020.

Malheureusement, le joueur aujourd’hui âgé de 20 ans n’est pas parvenu à s’imposer réellement lors de sa première année à Detroit. En cause : une blessure à la hanche, dès son septième match en carrière, qui lui a valu trois mois d’absence, ainsi que des problèmes d’adresse (35% aux tirs et 28% à 3-points), qui ont limité sa production offensive (6.8 points de moyenne).

Pour ne rien arranger, Killian Hayes n’avait pas pu disposer d’une intersaison habituelle, puisque, crise sanitaire oblige, aucune Summer League n’a été organisée à l’automne 2020. Autant dire que cette campagne 2020/21 est à oublier pour le gaucher, qui a eu plusieurs mois pour travailler et s’améliorer, depuis mai dernier.

« La meilleure attaque, c’est la défense »

Aperçu durant trois rencontres à la Summer League de Las Vegas, où il a une nouvelle fois éprouvé toutes les difficultés du monde à peser offensivement (6.3 points de moyenne, à 32% aux tirs et 18% à 3-points), le Français s’est ensuite ressourcé dans son pays d’origine, où il n’a forcément pas chômé.

« Après la Summer League, je suis retourné en France et j’ai commencé à travailler avec mes entraîneurs personnels, depuis là-bas », racontait-il dans un premier temps, lors du Media Day de la franchise du Michigan. « Mon état d’esprit a changé, la façon dont je veux être vu sur le terrain aussi. Je sais que je peux être un grand défenseur et je me concentre là-dessus. »

En clair, Killian Hayes entend se focaliser dès à présent sur la défense, pour mieux se libérer en attaque. Un « état d’esprit » qui devrait lui permettre de gagner ses minutes et séduire son coach, Dwane Casey, historiquement très attaché à cette philosophie.

« La défense fait gagner des matchs et, si nous jouons dur, elle construira l’attaque », expliquait à ce propos le meneur des Pistons. « La défense, c’est un état d’esprit. Tout le monde peut être un bon défenseur, s’il joue suffisamment dur dans ce secteur. Physiquement, j’estime pouvoir défendre sur plusieurs postes et utiliser [ma défense] à mon avantage pour pouvoir arrêter n’importe qui. »

Titulaire aux côtés de Cade Cunningham ?

D’autant que Killian Hayes doit désormais composer avec l’arrivée d’un véritable phénomène, au même poste que lui, à savoir Cade Cunningham. Le premier choix de la dernière Draft disposera inévitablement d’un statut de titulaire à ses débuts dans la ligue, repoussant probablement son nouveau coéquipier sur le banc.

À moins que les deux « combo guards » de Detroit ne soient associés d’entrée par leur entraîneur, bien que leurs styles de jeu ne soient, à première vue, pas les plus complémentaires, comme observé cet été en Summer League.

« C’est un excellent coéquipier et c’est facile de jouer avec lui, car il pense toujours au collectif en premier et il peut jouer avec ou sans ballon, tout comme moi », estimait pourtant Killian Hayes, au sujet de sa cohabitation avec Cade Cunningham. « L’un comme l’autre, nous voulons avant tout gagner, et je suis prêt à tout pour y arriver. Mais, en fin de compte, ce sera au coach de décider. »

Couplée aux présences de Jerami Grant, Saddiq Bey, Kelly Olynyk ou encore Isaiah Stewart, l’association Cunningham/Hayes ne devrait toutefois pas permettre aux Pistons de sortir des profondeurs de l’Est, dès cette année, malgré l’optimisme du Français.

« Je suis confiant concernant notre équipe et ce que nous pouvons réaliser. Nous sommes collectivement prêts pour cette nouvelle saison », annonçait pour finir Killian Hayes.