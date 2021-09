L’arrivée de Doug Christie, synonyme de déclic pour Marvin Bagley III ?

Deuxième choix de la Draft 2018, derrière Deandre Ayton mais devant Luka Doncic ou Trae Young, Marvin Bagley III souffre toujours de la comparaison avec ses camarades de cette prestigieuse cuvée, particulièrement en vue lors des derniers playoffs.

À seulement 22 ans, l’ailier-fort des Kings reste jeune et il a encore du temps devant lui pour exploser pleinement et, ainsi, justifier sa sélection. Le problème, c’est que les dirigeants californiens ne se montrent plus aussi patients à l’égard de leur joueur que par le passé. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si, cet été, Sacramento a tenté de le transférer contre Jonas Valanciunas.

Finalement, l’opération n’a pas abouti et Marvin Bagley III est resté dans la franchise qui l’a drafté, il y a trois ans. Mais la pression n’a, elle, pas disparu pour autant et l’ancien pensionnaire de Duke va devoir se faire violence en 2021/22, pour prouver aux Kings qu’il a toujours sa place dans l’effectif, aux côtés de De’Aaron Fox, Tyrese Haliburton ou Davion Mitchell.

Se relâcher mentalement et sur le terrain

Et pour rebondir, ou plutôt lancer véritablement sa carrière, l’intérieur gaucher pourra s’appuyer sur la présence de Doug Christie, passé par Sacramento entre 2000 et 2005 (pour 10.6 points, 4.3 rebonds, 4.2 passes et 2.0 interceptions de moyenne, avec surtout quatre sélections dans une All-Defensive team), désormais assistant de Luke Walton.

« Depuis que je suis de retour à Sacramento, je suis en contact avec Doug [Christie] et nous avons beaucoup parlé de basket, nous faisons des choses incroyables », racontait Marvin Bagley III, lors du Media Day de la franchise californienne. « Nous venons [au gymnase] très tôt le matin, avant de jouer et avant de faire de la musculation, donc le travail est bien fait. Et je suis excité à l’idée de montrer à tout le monde ce que je peux faire. »

Et le second choix de la Draft 2018 de continuer, en évoquant les domaines dans lesquels Doug Christie lui bénéficie le plus.

« J’adore être avec quelqu’un qui adore le basket autant que moi, qui m’apprend des choses que je ne connaissais pas et qui ne cesse de me parler à travers le jeu », livre-t-il. « C’est ce qu’il fait depuis qu’il est là et il n’a pas arrêté de me montrer différentes choses sur le terrain : des exercices, des choses dont je peux tirer profit physiquement et des aspects sur lesquels je peux m’appuyer pour devenir un meilleur joueur. Je suis ravi de pouvoir travailler avec Doug [Christie], de pouvoir m’améliorer davantage et de pouvoir franchir un palier. »

Limité à seulement 43 matchs en 2020/21, pour 14.1 points et 7.4 rebonds de moyenne en 26 minutes, Bagley est resté dans la lignée de ses deux premières années dans la ligue, progressant néanmoins au shoot (50% aux tirs et 34% à 3-points). Mais, à un an de la fin de son contrat rookie, il devra tout de même faire beaucoup mieux en 2021/22. Tant pour aider son équipe que pour éviter une mauvaise surprise, sur le plan contractuel.

Même combat pour Marvin Bagley III et Luke Walton

Malheureux physiquement jusqu’à présent, le jeune ailier-fort peut, cependant, compter sur le soutien de son coach Luke Walton pour aborder plus sereinement ce nouvel exercice.

« Il a connu la meilleure saison de sa carrière en 2020/21 », estime carrément l’ancien entraîneur des Lakers. « Il y aura toujours des complications, rien ne sera jamais parfait, ça fait partie du jeu. Mais c’est comme ça que vous grandissez et que l’équipe grandit : en affrontant divers obstacles. Ses progrès de la saison dernière, avant blessure, ont continué d’être visibles cet été. Il est grand, polyvalent, technique, athlétique. Nous sommes impatients d’observer tous ces aspects, plutôt que d’en parler. Et nous sommes heureux de l’avoir parmi nous et de travailler avec lui. »

Lui aussi sous pression chez les Kings, Luke Walton voit également d’un bon oeil l’arrivée de Doug Christie, respecté pour son parcours et son vécu à Sacramento, il y a une vingtaine d’années maintenant.

« Je pense que vous connaissez tous très bien Doug [Christie] et il est fantastique depuis qu’il nous a rejoints », rapporte le fils de Bill Walton. « Il sait ce qui est nécessaire pour gagner, il sait comment se comporter avec les joueurs et ça lui permet de s’adapter à l’univers du coaching. En termes d’éthique de travail, c’est du haut niveau, et nous sommes ravis de son arrivée. »