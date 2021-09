Damian Lillard : « Je ne m’attendais pas à ce qu’on récupère soudainement Kevin Durant »

Larry Nance Jr, Cody Zeller et Ben McLemore. Telles sont les trois recrues de Portland pour essayer de se mêler à la lutte pour le titre et faire mieux que la saison passée avec cette élimination au premier tour des playoffs. Sur le banc, Chauncey Billups est désormais en charge, en lieu et place de Terry Stotts, et sur le parquet, Damian Lillard est toujours là pour entamer sa 10e saison à la tête de Portland.

Le meneur All-Star a mis la pression sur ses dirigeants, sans jamais demander son transfert, et le champion olympique s’explique sur ses exigences.

« Je pense qu’au fil des années, nous avons toujours eu une équipe compétitive, et je pense que nous le serons à nouveau« , a-t-il déclaré lundi lors du media day. « Évidemment, à la fin de la saison dernière, je voulais voir notre roster s’améliorer. Je voulais que nous ayons une meilleure chance de gagner. Et nous avons eu des discussions tout au long de l’été sur la manière d’y parvenir, et comment on pouvait avancer dans cette direction. J’aborde cette saison avec la conviction que cela va se produire« .

On avait évoqué, un temps, la venue de Ben Simmons avec CJ McCollum comme possible monnaie d’échange, mais les dirigeants ont finalement modifié l’effectif par petites touches avec une très belle pioche, Larry Nance Jr. cela pourrait suffire pour franchir un cap.

« On a atteint un tel statut comme franchise qu’on ne peut pas simplement faire quelque chose juste pour dire : ‘J’ai fait un changement’« , poursuit Damian Lillard. « On voulait que ce soit en phase avec nos besoins de réellement nous améliorer, quelque chose qui puisse nous permettre d’atteindre le niveau souhaité. Nous avons fait des choses qui me plaisent. Je ne m’attendais pas à ce qu’on récupère soudainement Kevin Durant« .