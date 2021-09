Danny Green aimerait juste discuter avec Ben Simmons

Pour le bien du joueur, de sa franchise et de ses coéquipiers, ce serait bien que le feuilleton Ben Simmons se termine cette semaine puisque c’est l’heure de la reprise de l’entraînement. Mais ça n’en prend pas le chemin puisque le meneur des Sixers a décidé de rester à Los Angeles, et il a même refusé que ses camarades viennent le voir.

Vétéran de l’équipe et triple champion NBA, Danny Green faisait partie du contingent qui devait se rendre en Californie et il aimerait vraiment s’entretenir avec lui.

« Cela n’a rien à voir avec la franchise » assure-t-il dans son podcast Inside The Green Room. « Cela ne concerne que nous. Nous voulons juste le rencontrer en privé, d’homme à homme, en ami. Nous ne savons pas encore s’il nous considère toujours comme des amis. Je sais qu’il communique encore avec certains des gars, mais je n’ai pas été en communication avec lui. »

Toutes proportions gardées, Danny Green a plus ou moins vécu le même « mélodrame » à San Antonio lorsque Kawhi Leonard s’était mis à l’écart du groupe avec une blessure mystère. Les Spurs l’avaient finalement transféré en compagnie de… Danny Green justement.

« J’aimerais bien le rencontrer, m’asseoir et discuter avec lui, juste pour voir où il en est dans sa tête » poursuit l’arrière. « Juste lui faire savoir que nous le soutenons et que nous voulons qu’il revienne et lui donner quelques conseils amicaux. Mais d’abord et avant tout, c’est sur le plan humain, en tant que professionnel ».

Mi-août, Danny Green avait expliqué qu’il ne s’était pas entretenu avec Ben Simmons depuis le 4 juillet, et que c’était un simple échange de SMS.