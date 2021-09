Ben Simmons refuse que ses coéquipiers viennent à Los Angeles pour tenter de le raisonner

Doc Rivers a beau répéter que l’avenir de Ben Simmons est toujours « dans les mains » des Sixers, le coach tentant d’expliquer que la brouille avec son All-Star n’est finalement qu’un malentendu, l’Australien ne veut rien entendre.

Selon The Athletic, plusieurs joueurs des Sixers voulaient ainsi prendre l’avion de Philadelphie pour Los Angeles, où Ben Simmons réside actuellement, afin de rencontrer leur coéquipier en personne. Leur but était de le faire changer d’avis, et de la convaincre de se donner une chance, ensemble, pour la saison à venir.

Le problème, c’est que Ben Simmons a refusé que Joel Embiid, Tobias Harris ou encore Matisse Thybulle ne viennent le voir en Californie, sa décision de quitter la Pennsylvanie étant apparemment irrévocable.

À quelques jours du début du « training camp », tous les ponts sont donc coupés entre Ben Simmons et Philly.