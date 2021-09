Ja Morant se classe parmi les cinq meilleurs meneurs de NBA

Alors qu’il va entamer sa troisième saison, où se situe Ja Morant dans la hiérarchie de la ligue ? Selon le traditionnel classement d’ESPN, le leader des Grizzlies est le 31e meilleur joueur de NBA.

Interrogé par Hoopshype sur sa place dans la hiérarchie des meneurs, l’intéressé se classe de son côté dans le Top 5.

Qui sont les quatre autres ? « Steph (Curry). Je suis un grand fan de Chris Paul. Je dirais aussi Dame (Lillard) et (Russell) Westbrook. C’est dur. Le poste de meneur est tellement dense. Certains sont forcément écartés. »

Ces classements sont forcément compliqués. Luka Doncic et LeBron James sont-ils des meneurs aux yeux de Ja Morant ? Quid de Kyrie Irving, Trae Young ou encore Ben Simmons ? En tout cas, en dehors de ces considérations triviales, le meneur des Grizzlies vise toujours très haut, à la fois individuellement et collectivement.

« Être plusieurs fois All-Star. Je veux être MVP. Gagner des titres. Quand tout sera fini, je veux être dans ces conversations pour savoir qui est le plus grand joueur de l’histoire »

« Mes objectifs (individuels) pour cette saison, c’est en premier lieu d’être meilleur que lors des deux dernières campagnes. Sinon, être All-Star et intégrer une All-NBA Team sont mes deux autres objectifs de la saison. » Et à long terme ? « Être plusieurs fois All-Star. Je veux être MVP. Gagner des titres. Quand tout sera fini, je veux être dans ces conversations pour savoir qui est le plus grand joueur de l’histoire. »

Le chemin est donc long pour le joueur de 22 ans, qui pense que ses Grizzlies peuvent déjà « se battre avec les meilleures équipes de la ligue ». Quant à viser le titre, il assure que Memphis est sur le bon chemin…

« Je sens que nous sommes sur la bonne voie. Nous devons juste continuer à nous améliorer et à rester unis. La saison dernière, nous avons très bien joué. Nous avons dû faire beaucoup d’efforts pour nous qualifier pour les playoffs avec les deux matchs du « play-in ». Nous avons dû battre de très bonnes équipes (les Spurs puis les Warriors). Dans cette ligue, il n’est pas facile de gagner, mais chaque soir, nous montrons que nous allons tout donner jusqu’à la fin, et que lorsque nous entrons sur le terrain, ce sera une bataille. »