Un terrain Kawhi Leonard à Moreno Valley

Depuis qu’il est arrivé aux Clippers, Kawhi Leonard s’est rapproché de sa ville natale, Moreno Valley, et il multiplie les dons et les initiatives pour la communauté locale.

En 2019, il avait fait don d’un million de sacs à dos pour les élèves de la région, en 2020, il avait distribué des centaines de chaussures, et samedi, il a dévoilé le « Kawhi Leonard Basketball Court » situé à Weston Park.

« Cette communauté signifie bien plus qu’un simple terrain de basket », a déclaré Kawhi Leonard, qui a participé au financement avec New Balance, la municipalité et 2K Sports. « Je vais continuer d’oeuvrer pour faire en sorte qu’on vous connaisse. C’est pour les enfants et les jeunes, et c’est pour ça que je suis là. Faire en sorte que les jeunes soient meilleurs et plus forts. Je les prépare au monde extérieur. Parce qu’une fois que vous avez passé les montagnes, c’est une autre histoire. »

Dessiné par un street artist, le terrain inclut les slogans : « You are stronger than you think » et « Life is beautiful ».