Les Nets ne pensent qu’au titre

Les Nets sont les grands favoris pour le titre cette saison. Forcément, avec Kevin Durant, James et Kyrie Irving remis sur pied, des « role players » comme Joe Harris, Patty Mills, Bruce Brown et Nicolas Claxton, plus des vétérans comme Blake Griffin, Paul Millsap, LaMarcus Aldridge et James Johnson, l’effectif est impressionnant.

Pour le GM du club, Sean Marks, Brooklyn ne doit d’ailleurs pas masquer son statut, ni son ambition.

« Notre but est d’être la dernière équipe debout », explique ainsi le dirigeant. « Il y a probablement six, huit voire dix équipes qui ont un objectif similaire, ce qui est réaliste. Pour nous, le but est d’accepter ça et de ne pas le cacher, afin de faire tout ce qu’il est possible de faire pour réussir et accomplir cet objectif. Nous devons également prendre en compte le fait que la saison est longue. Tout peut arriver, comme nous l’avons vu l’an passé. »

Dans cette quête, les Nets vont de nouveau pouvoir compter sur LaMarcus Aldridge, qui avait annoncé sa retraite suite à une alerte cardiaque en avril dernier, avant de revenir à la compétition cette saison.

« J’étais sûr qu’il allait beaucoup nous apporter », explique ainsi Steve Nash sur la première signature de l’intérieur, la saison passée. « Malheureusement, nous n’avons pas eu l’occasion de le voir beaucoup sur le parquet, mais c’est un intérieur expérimenté, qui a du talent et de la polyvalence. Il sait comment jouer et il ajoutait beaucoup à notre QI collectif. Nous sommes donc ravis de le retrouver. »

LaMarcus Aldridge apporte en effet une menace poste bas qui peut toujours être précieuse, notamment en playoffs.