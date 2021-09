Une reprise en douceur pour Mitchell Robinson avec les Knicks

Un temps imaginé pendant les playoffs, le retour de Mitchell Robinson n’a finalement pas eu lieu. Six mois après son opération de sa fracture du pied, le pivot des Knicks n’est toujours pas en mesure de jouer sans aucune restriction de contact.

C’est ce que le président de l’équipe, Leon Rose, assure au New York Post, décrivant ce retour complet à la compétition comme « un travail en cours ». On rappelle que l’intérieur a été particulièrement malheureux la saison passée. Avant cette fracture, le joueur de 23 ans s’était cassé la main et n’avait ainsi pu disputer que 31 rencontres au total.

« L’an passé, j’ai trouvé qu’il commençait vraiment à décoller au moment où il s’est blessé, note Tom Thibodeau. Il y a consacré beaucoup de temps cet été. Il n’a pas été en mesure de jouer. Il s’est concentré sur le renforcement, le conditionnement physique et tout ce qu’il est autorisé à faire : la piscine, la musculation, le travail sur la forme de son tir, le visionnage de beaucoup de vidéos. »

Un très bon rapport qualité/prix

Le coach new-yorkais n’est pas certain de pouvoir compter sur son pivot pour les quatre matches de présaison. Il dit ne pas être dans l’urgence avec son joueur, d’autant que la franchise a prolongé durant l’intersaison Nerlens Noel et Taj Gibson.

« On apprécie cette richesse au poste de pivot. Mais on apprécie la façon dont Mitch a grandi professionnellement. Nous verrons comment la saison se déroule mais nous n’allons pas nous précipiter, nous allons y aller étape par étape. Il fait partie intégrante de ce que nous faisons. »

Les Knicks veulent également rester prudents avec lui sur le plan financier. Cet été, ils ont simplement activé une option pour le conserver, sans parapher de prolongation de contrat. Lui qui devrait encore flirter avec le double-double de moyenne touchera donc un peu moins de 2 millions de dollars cette saison avant d’être « free agent » l’été prochain.