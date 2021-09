Michael Porter Jr. ne se préoccupe pas de sa prolongation de contrat

Il y a trois semaines, Michael Porter Jr. se disait confiant pour sa prolongation de contrat. Il faut dire que le temps ne manquait pas. Les Nuggets avaient encore plusieurs semaines, jusqu’au début de saison régulière, pour prolonger leur ailier.

Alors qu’il reste désormais moins d’un mois (le coup d’envoi de la saison est pour le 19 octobre) et que les Nuggets ont déjà, dans le même temps, prolongé Aaron Gordon, rien n’est encore annoncé. Mais ça ne semble pas perturber le joueur de Denver.

« C’est dans les tuyaux, mais je laisse mon agent (Mark Bartelstein) s’en occuper », a commenté Porter Jr. pour le Denver Post. « Je suis au courant, je parle à mon agent, à Tim Connelly (le président de la franchise), mais je laisse Dieu faire. Ça arrivera quand ça arrivera. Je ne vais pas précipiter les choses. Pour l’instant, je me soucie surtout de moi, d’être prêt pour la saison. J’aime le basket, donc je ne stresse pas sur la question de l’argent. Ça fait partie du jeu bien sûr, mais je reste dans la salle à bosser. »

Les Nuggets n’ont aucune raison de forcer les choses puisque si aucun accord n’est trouvé d’ici le début de saison, Porter Jr. sera free agent protégé en 2022. La franchise aura donc encore la main pour s’aligner sur les offres extérieures et le conserver lors de la prochaine intersaison.

Peut-être même que les dirigeants veulent en voir davantage cette saison avant de mettre le paquet sur l’ancien de Missouri, qui n’a pour l’instant réalisé qu’une grosse saison (19.1 points de moyenne en 2020/2021) et dont le passif sur le plan physique continue sûrement d’inquiéter.

« Tim Connelly et moi, on se parle constamment, on a une excellente relation », glisse Mark Bartelstein, l’agent du joueur. « Michael est totalement concentré sur la saison à venir, il veut jouer à très haut niveau et aider les Nuggets à gagner. De notre côté, avec Tim, on va continuer de discuter. »