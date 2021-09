Les Nuggets prolongent Aaron Gordon jusqu’en 2026

C’est la grande tendance de l’été chez les meilleures équipes : prolonger les cadres pour éviter qu’ils ne soient free agent dans un an. C’est le cas à Denver puisque The Athletic annonce que Aaron Gordon vient d’accepter une prolongation de contrat de 92 millions sur quatre ans (3+1). C’est plus que ce qu’avait annoncé le Denver Post il y a deux semaines, évoquant une prolongation de deux ou trois ans, à un salaire annuel moindre.

Arrivé en cours de saison, en provenance du Magic, Aaron Gordon s’est parfaitement adapté à sa nouvelle équipe, apportant ses qualités athlétiques sur jeu de transition, mais aussi en défense. Polyvalent, il a poussé Paul Millsap vers la sortie, et il épaulera Nikola Jokic dans la raquette de Denver.

« Le plus important, c’est qu’il a accepté son rôle » avait apprécié Nikola Jokic. « Il sait pourquoi il est venu ici, il sait ce qu’il peut faire et il sait comment il peut aider. En attaque comme en défense, peu importe, il l’accepte ».

Prochaine mission des dirigeants, s’occuper de la prolongation de contrat de Michael Porter Jr.