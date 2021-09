Bam Adebayo n’a toujours pas digéré le sweep face à Milwaukee

Malgré une belle parenthèse olympique à Tokyo, l’été a été long pour Bam Adebayo. Le pivot n’a plus enfilé le maillot du Heat depuis fin mai, au terme d’une correction au premier tour des playoffs face au futur champion, Milwaukee, et a eu tout le temps de revoir ces quatre matchs, dont les trois derniers se sont soldés par un écart moyen de 26.7 points.

Une vraie boucherie qui doit servir de source de motivation pour le n°13 floridien à l’heure de retrouver les parquets pour aborder l’exercice 2021-2022.

« C’est une leçon. On s’est fait botter le cul. Il faut apprendre de ça pour s’assurer que ça ne se reproduise jamais. C’est l’objectif, ne plus jamais avoir ce type de performance en playoffs, de série de playoffs pour nous », a-t-il déclaré au Miami Herald.

Rendez-vous en 2022

Pour Bam Adebayo, Milwaukee a utilisé le même processus et s’est nourri de sa défaite cinglante lors de la demi-finale de conférence des playoffs précédents, lorsque les Bucks avaient chuté 4-1… face à Miami. Au moment de prendre leur revanche, dès le premier tour des derniers playoffs, les hommes de Mike Budenholzer n’y sont donc pas allés de main morte…

« Il faut toujours se méfier d’une bête blessée. Udonis Haslem nous en avait parlé toute l’année, du fait que les Bucks allaient avoir cet état d’esprit revanchard », a-t-il ajouté. « Ils sont allés chercher Jrue Holiday, qui a été un grand atout pour leur équipe. Ils avaient faim. On a battu cette équipe 4-1 alors qu’elle était première de la conférence Est. Pensez-y. Tout l’été, ils se sont probablement dits : « Yo, on était l’équipe numéro 1 et on a pris 4-1. On était l’équipe numéro 1 et on a pris 4-1.. ». Ils ont eu de la chance, parce qu’ils ont eu leur revanche. C’est ce qu’ils voulaient. On fait avec et on en retient la leçon. C’est à notre tour de prendre cette série de playoffs en pleine face, et de faire un monstre de cette bête blessée ».

A leur tour, les Floridiens ont également procédé à quelques ajustements avec la venue d’un meneur de référence, six fois All-Star, Kyle Lowry, celle de Markieff Morris, et de PJ Tucker, arrivé tout droit… de Milwaukee. Reste maintenant à espérer faire le boulot nécessaire en saison régulière pour peut-être recroiser la route des Bucks, un scénario qui ne passera que par beaucoup de travail, comme l’a rappelé Bam Adebayo.

« La seule chose à faire chaque année est de prouver qu’on est meilleur que l’année précédente. C’est notre travail et c’est ce que nous faisons tous. J’ai l’impression que nous nous améliorons tous dans quelque chose et c’est grâce à cette petite pression. Tout le monde dans cette équipe a beaucoup à prouver cette année, donc tout le monde a beaucoup de choses en jeu », a-t-il conclu.