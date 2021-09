Garrison Mathews décroche un contrat non garanti à Boston

Qui va récupérer la 15e et dernière place dans l’effectif de Boston ? Après Jabari Parker, Luke Kornet, Juwan Morgan, Ryan Arcidiacono ou encore Theo Pinson, c’est désormais au tour de Garrison Mathews de se joindre à cette lutte, puisque l’arrière de 24 ans a obtenu un contrat d’un an, non garanti, de la part des dirigeants des Celtics.

Réputé pour sa qualité de shoot (39% de réussite à 3-points en carrière, sur 3 tentatives de moyenne), Garrison Mathews a disputé les deux dernières saisons avec les Wizards, y jouant un peu plus de 16 minutes par match et débutant notamment 24 rencontres avec Washington, en 2020/21 (pour 6.1 points de moyenne, dans ce cas de figure).

À la recherche de spécialistes du tir extérieur pour compléter son effectif, la franchise du Massachusetts pourrait bien se laisser séduire par les aptitudes dans le domaine de Garrison Mathews. Mais elle devra, tout d’abord, libérer quelqu’un avant le début du « training camp », puisque Boston a déjà atteint la limite de joueurs, fixée à 20 pour le camp d’entraînement.