Ryan Arcidiacono au camp des Celtics

Les Celtics n’ont que 14 joueurs sous contrat, et ils seront au moins trois à se disputer la 15e et dernière place dans l’effectif puisque Jabari Parker et Luke Kornet vont recevoir la concurrence de Ryan Arcidiacono.

Laissé libre par les Bulls pour faire de la place à Lonzo Ball, et testé cette semaine par les Warriors, Arcidiacono a le profil pour jouer aux Celtics par ses qualités défensives et son agressivité.

Champion NCAA en 2016 avec Villanova, l’ancien meneur des Bulls ne peut pas espérer mieux qu’une place de 4e meneur de jeu puisque les Celtics possèdent déjà Dennis Schroder, Marcus Smart et Payton Pritchard.