Bruce Brown veut finir le travail avec les Nets

Intérieur de 1m93 pour les Nets la saison passée, Bruce Brown a parfaitement assuré dans son rôle de soutier au pied levé. Auteur de sa meilleure saison en carrière avec 9 points et 5 rebonds de moyenne, il a finalement accepté la « qualifying offer » des Nets cet été, à hauteur de 4,7 millions de dollars car il a le sentiment que sa mission à Brooklyn n’est pas encore arrivée à son terme.

« Je voulais revenir pour jouer le titre et faire partie d’une grosse équipe. On a un travail à finir. Je ne voulais pas manquer cette opportunité. »

Listé comme un arrière, mais utilisé comme un poseur d’écrans capable d’aller au cercle, et constamment en mouvement, pour créer des espaces, Bruce Brown sait qu’avec le retour au jeu de LaMarcus Aldridge, l’arrivée de Paul Millsap ou la prolongation de contrat de Blake Griffin, il n’aura peut-être plus autant de minutes dans la rotation de Steve Nash. Mais il ne s’en soucie guère, car il sait s’adapter à toutes les situations.

« M’adapter, c’est ce que je fais de mieux »

« À l’époque, c’est ce dont l’équipe avait besoin, et ça a marché. Ça a perturbé nos adversaires et nous a permis de trouver des duels avantageux. Et plus important encore, je peux finir au cercle », confie Bruce Brown pour The Association. « M’adapter à d’autres rôles sera facile pour moi parce que je n’ai pas été un poste 4 ma vie entière. Il faut toujours savoir s’adapter à chaque équipe et ses besoins. C’est ce que je fais de mieux. »

Pour sa quatrième rentrée en NBA, Bruce Brown va retrouver son ancien rookie à Detroit, un certain Sekou Doumbouya. Le jeune ailier tricolore va également devoir lutter pour trouver des minutes dans une rotation assez bouchée mais, comme chez les Pistons, Bruce Brown sera encore là pour l’épauler.

« On n’a pas trop discuté avant son échange. On est ami donc on se parle de temps en temps. C’est mon gars. Je suis content qu’il soit là avec nous. Il cherche encore sa place et les Nets sont l’endroit idéal pour apprendre. Il va avoir une chance d’apprendre plusieurs rôles et d’apprendre des meilleurs » conclut-il ainsi.