Une Dame 7 EXTPLY « Sulley » pour les 20 ans de « Monstres et Cie »

Après la D.O.N. Issue 3 en mode « Bob Razowski », c’est la Dame 7 EXTPLY qui va se doter d’un modèle pour le moins original à l’occasion d’une collaboration inédite entre adidas et Pixar pour les vingt ans du film d’animation « Monstres et Cie ».

Et après une version vert fluo en clin d’œil au mini-cyclope vert, c’est Jacques Sullivan, un monstre à la fourrure bleue et violette qui a servi d’inspiration. La tige est donc mêlée de bleu et de violet avec deux touches de fourrure bleue qui font leur effet, sur la languette et le talon. L’inscription « You and I are a team » apparaît sur l’avant de la chaussure et les lacets.

Le modèle « Sulley » sera disponible à la vente dès samedi au prix de 95 dollars sur le sol américain.

(Via KicksOnFire)

