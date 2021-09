Après s’être associée au « Prince de Bel Air », la D.O.N. Issue 3 prend à nouveau tout le monde à contre-pied en dévoilant une nouvelle version plutôt originale de la chaussure signature de Donovan Mitchell, en collaboration avec le studio Pixar, auteur du film d’animation à succès « Monstres et Cie » qui fête ses vingt ans en 2021.

Autant le dire tout de suite, vous ne passerez pas inaperçu avec la nouvelle D.O.N. Issue 3 « Bob Razowski », du nom du célèbre personnage du film d’animation, un mini-cyclope vert. Le modèle ressort donc en vert fluo avec l’œil de Bob Razowski sur la languette, deux bandes gris-métal à l’avant du pied et les inscriptions « You and I » et « Are a team » sur les étiquettes recouvrant une partie des lacets.

L’ensemble sera disponible dès ce samedi sur le site officiel d’adidas, en taille adultes et enfants.

(Via JazzNation)

—

Commandez maintenant sur Basket4Ballers.com la Air Jordan 13 Dark Powder Blue qui avec sa tige en cuir froissé avec des perforations alvéolées, un amorti Zoom Air et un hologramme au talon, reprend tous les détails OG de la paire. Livraison et retour offerts.